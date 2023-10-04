電信詐騙超逼真！ 北京清大刑法學教授自曝：差點上當

澎湃新聞4日報導，「對於電信詐騙，現在幾乎就只能依靠遮罩與拒絕接聽方式。詐騙情境設定得越來越逼真，一接聽就很容易掉到圈套裡。」北京清華大學刑法學教授勞東燕3日在微博自述接到電信詐騙電話經歷，「騙術層出不窮，真有防不勝防的感覺。差一點成為電詐事件的當事人。」

勞東燕講述，自己在10月1日接到電話，對方聲稱是電信服務商的工作人員，說她名下另外有個手機號，一直向加拿大公民發送虛假廣告，如果她不申訴並獲取警方的立案報告的話，就要斷掉她當前在本地辦理的手機電信服務。

為取得勞東燕的信任，對方在電話裡報了姓名、工號還有處理該事項檔號，之後說給她轉接廣州公安局電話。隨後，有一自稱是廣州市公安局員警的男子聲稱要給她做筆錄，按規定要錄音錄影，還與她確認是否是在單獨的房間，房間裡有無他人，並要求她開攝像頭。勞東燕越聽越狐疑，覺得應該是詐騙電話，把電話掛掉了。

勞東燕事後回想，找了心理學博士被騙的事件新聞來看，發現騙局的前奏幾乎與她遇到的一樣，即聲稱名下有其他手機號發送違法犯罪的資訊，除非能證明清白，不然就要切斷當地的電信服務，所以由海外的營運商轉接大陸國內的警方。而所謂「警官」的問話方式也同樣，總是讓受騙人重複他提示的內容。 從勞東燕所瞭解的電詐案件來看，如果犯罪分子拿到受騙人的姓名、手機號、身分證和人臉識別的視頻，基本上受騙人銀行帳戶裡的錢，對方就能如入無人之境那般轉走。去年發生過好幾起這樣的案件，詐騙分子利用銀行人臉識別系統的漏洞，同時截獲了手機的驗證碼，轉走被害人帳戶裡的存款。

勞東燕講述，「其實每個人都可能被騙，包括自認為警惕心高的；到現在為止沒被騙，只是還未遇到能讓你進圈套的騙局罷了。人比較容易高估自己的判斷力，以為被騙的人就是傻白甜，這也是一種認知偏差。」