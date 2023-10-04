關心小犬颱風動態 饒慶鈴視訊陳建仁報告防颱工作

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為關心及瞭解各地對於中度颱風小犬的相關防範工作，行政院長陳建仁4日透過視訊會議關心台東等4個縣市目前狀況，台東縣長饒慶鈴報告目前並無任何災害發生，台東縣也做好萬全準備做好防颱準備及應變措施，希望做到台東「零災害」的程度，此外，饒慶鈴也請求中央針對前次杜蘇芮、海葵颱風造成的災害協助盡速修復。

行政院長陳建仁今日下午3時前往中央防颱應變中心坐鎮，並以視訊方式與小犬颱風首當其衝的台東、花蓮、屏東及高雄市等縣市防颱應變中心進行聯繫與關心，饒慶鈴、消防局長管建興均在應變中心待命向院長提出報告。

饒慶鈴報告指出，台東縣小犬颱風應變中心已於3日下午1時30分提升一級開設，今天上午9時同時也已召開第一次工作會報，目前台東並無傳出任何災情，防颱應變中心人員及各鄉鎮市防颱指揮所也都堅守崗位、全員待命，做好各項的防災救災工作，以及掌握救災人力，保持機動隨時動員，也完成各項民生物資調度措施，以因應可能發生緊急災害應變處置，希望做到颱風「台東零災害」。

至於縣轄內橋樑及道路，中心會與公路、水利等密切聯繫，若有任何狀況要隨時做好隨時封橋及管制措施，而為了維護民眾安全，今天下午已進行達仁、鹿野等鄉預防性撤離動作，共有79位民眾分別安置在收容所，住宿及飲食都沒有問題。

陳建仁對於台東縣饒縣長及至中心同仁的努力表示慰勉，並希望繼續加強各項防颱的應變措施，若有任何需求可與中央應變中心或請求國軍單位支援協助。