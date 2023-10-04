明揚大火專案捐款超過9000萬 專戶開設至10／22截止

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屏東縣救助金專戶「0922火災爆炸災害捐款」專案，自9月23日設立，至今共收到1萬166筆善款、達9287萬元，縣府經相關資訊評估與討論，受理民眾捐款時間設定至10月22日止，後續將召開專戶委員會就相關慰問、復原復健工作，進行專案審議，專款專用，落實社會大眾的愛心。

今日義聯集團捐贈1000萬元、東港東隆宮將捐1000萬元，屏東市聖帝廟慈鳳宮將捐500萬，均已與屏東縣政府取得聯繫。

屏縣府社會處長劉美淑強調，每一筆捐款，絕對會依據捐款人指定、專款專用於0922災害事件；因此縣府救助金專戶委員會，將新增律師、會計師加入，針對捐款進行更多元專業的把關，另將邀請受害者代表一起參加，以對相關運用捐款的計畫表達意見，務必讓每一筆捐款都能發會最大的功能。

社會處針對0922捐款專案，目前規畫有3大優先使用方向，包括急難慰助、醫療照護的相關費用，以及長期生活重建所需的費用，另以在持續蒐集縣府各局處對此次事件相關復原工作的需求，計畫彙整後，提報委員會進行審議與監督，待同意後方可用。

屏東縣長周春米表示，非常感謝十方各界的善心源源不絕湧入，然專案捐款設有期限，經相關資訊評估與討論，本專案開設時間至10月22日截止，所有捐款絕對專款專用，並透過委員會監督機制與專業審議，讓善款落實救災與復原工作。