PChome購物周年慶早烏優惠 業績較上月成長53％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

PChome 24h購物下半年強檔促銷前哨戰「百貨週年慶」正式開跑，今年週年慶早鳥優惠期間（9月18日至9月25日）站上整體業績相較上月同期成長53％，表現亮眼。

延續此波買氣，即日起至10月16日，精選美妝、家電、休閒、3C、美食等品類，最低下殺25折起，全站下單不限金額即可獲得「BOXMAN衛生紙（限量）」，消費滿額登記再送最高1,000元折價券，消費滿8,000元還可登記抽Samsung Z Flip 5摺疊旗艦新機（市值32,888元）。

PChome 24h購物本月也攜手中華電信開通「Hami Point點數折抵方案」，結帳綁定Hami Point每1點就能折抵1元，筆筆折抵無上限，10月23日前達指定消費門檻再送100 P幣，放大你的點數價值。付款使用 Pi 拍錢包綁玉山 Pi 卡可享最高5％回饋，於PChome 24h購物首次申辦玉山 Pi 卡最高享7％回饋。

此外，PChome 24h購物今年特別在週年慶期間推出「日本好物祭」，即日起至10月23日，集結超過千樣消費者最愛到日本採買的藥妝、3C家電、零食伴手禮等話題夯品。

美妝調研機構CMRI今年8月發布上半年美妝趨勢報告，發現臉部保養效果的類別中，不分膚質、年齡或性別，搜尋關鍵字TOP 1為「保濕」。PChome 24h購物祭出10月30日前美妝全館消費滿3,000元送質感木質梳，消費滿額可抽赫蓮娜黑白繃帶組及AMIRO美容儀。

根據衛福部統計，國人平均每5人當中就有1人會過敏，擺脫萬年過敏宿命，先從改善居家生活環境下手，PChome針對蟬聯3年銷量冠軍「Dyson V10 Fluffy無線吸塵器」10月4日至10月22日促銷78折，特價14,900元，加碼送收納立架及好禮二選一（德國百靈Oral-B電動牙刷或 Oster 隨行杯果汁機）。日本人氣熱銷洗衣神物「ARIEL 超濃縮抗菌抗臭洗衣精組（800gx2瓶＋630gx12包）」即日起至10月15日下殺6折，特價1,199元。另外，PChome 24h購物也於週年慶期間攜手家電大廠國際牌、惠而浦、三星家電等推出超級品牌日，包括10月6日至10月8日惠而浦最高送6,708 P幣、10月11日三星家電最高享20％回饋。

從觀光局的統計數字來看，截至今年8月國人出境人數已突破730萬次，較去年同期成長14倍，其中旅日人數佔總數三分之一，高達262萬次。今年上半年國旅人數則達3,800萬次，較2019年疫情前同期增加11％。進一步觀察PChome 24h購物週年慶早鳥優惠期間（9月18日至9月25日），行李箱買氣較去年同期成長1.6倍。

分析PChome 24h購物週年慶早鳥優惠期間（9月18日至9月25日）站上買氣，食品與保健品皆創雙位數佳績，尤其保健品銷量排行前10名當中，乳清蛋白飲和營養品就包辦了8項。步入秋天正是注重養生、調養身體的好時機，想預防秋燥、季節性感冒可從飲食與保健品著手，為身體提供能量與補足缺乏的營養素。喝茶養秋達人組「米森Vilson 有機漢方補氣組（人參／枸杞／養氣3入）」即日起至10月15日，特價480元；營養補給箱購組「亞培 安素原味（237mlx30入／箱，共3箱）」10月12日至10月15日，限時特價5,985元，加碼送西華雙耳湯鍋、哈根達斯冰品兌換卷以及7-11拿鐵咖啡提貨卡2張。週年慶期間購買醫療保健指定品，單筆滿1元就能登記抽8,888現金積點，滿2,000元結帳領券現抵85折。