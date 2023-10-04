《基金》這檔金融債ETF月月配 估10月19日上市

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【時報記者任珮云台北報導】美國就業市場依然緊俏，甫公布的8月JOLTS職缺數遠高於預期，顯示勞動力市場仍然強勁，引發升息擔憂，加上近日多位聯準會官員接連發表鷹派談話，美國10年公債殖利率再創近16年來高，10/3收在4.8%。而美國眾議院議長麥卡錫遭罷免，美股四大指數同步下挫逾1%，道瓊指數瀉逾430點或 1.29%、標普500指數下跌1.37%、那斯達克指數下跌1.87%、費半指數下挫2.1%，科技股整體低迷。

法人建議，投資人可趁難得的高殖利率時間點，布局便宜價位的債券ETF，放大投資收益，例如今(4)日正式成立的國泰10Y+金融債ETF(00933B)，具市面債券ETF中獨有的月配息搭配收益平準金機制，讓投資人享月月穩健現金流，預估10月19日掛牌上市。

國泰10Y+金融債ETF(00933B)基金經理人鍾郁婕表示，美國年內經濟溫和擴張、核心通膨放緩的趨勢不變，預計年底前整體通膨將震盪在3.5~4%水準。本次FOMC會議，PCE預估僅微幅上調至3.3%、核心PCE更逆勢下調至3.7%，且美國9月密大短期、長期通膨分別降至3.1%、2.7%，為兩年多來新低。市場皆預期年底僅餘1碼的升息幅度，FedWatch資料顯示，12月利率會議再升息1碼以上機率為46.0%(截至10/3)，最快2024年中開始降息。

鍾郁婕說明，據歷史經驗，2006年及2018年停止升息階段，債券市場多呈現上漲走勢，以上一輪升息循環(2016~2018年)數據觀察，若於最後一次升息(2018/12/19)後進場投資各類債券，相較於全球非投資等級債、投資等級公司債與美國20年期公債，10年投資級金融債表現最佳，持有2年報酬率逾41%，持有3個月、6個月、1年也分別有5.7%、14.5%、26.6%的報酬率，此時布局金融債ETF如國泰10Y+金融債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(00933B)為好時機。

升息循環尾聲已成市場共識，債券殖利率加速反應升息尾端點位，10年投資級金融債指數殖利率10/3衝上6.61%歷史相對高位，價格則來到歷史相對低點的進場甜甜價。未來股債市表現可望與基本面連動，觀察ISM公告的美國9月製造業指數為49，高於前值47.6，雖仍處在50榮枯線下，但創2022年11月以來新高，細項中的新訂單、生產指數均有好轉，反映企業需求回溫，且根據彭博調查顯示，美國實質GDP季增率將於2024年Q1觸底回升。

鍾郁婕建議，投資人可趁著債券殖利率高檔、價格深跌時布局，鎖定安全性高的金融債或投資級債。