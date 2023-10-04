CoWoS、新品出貨助力 三福化9月營收年增7.65％

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CoWoS 、新品出貨助力，三福化(4755)9月營收4.17億元，年增7.65％；前三季營收36.76億元，年減16.8％。三福化因面板客戶庫存調整壓力改善，上半年EPS 2.02元；伴隨新興化學品新產線開出、越南廠稼動率拉升，加上CoWos產品出貨強勁，下半年營運可望加速成長。

此外，看好電動車長期趨勢，三福化目前研發團隊部分重心放在電池電解液中，希望未來可透過電解液產品切入韓國等電池客戶。

三福化去年第四季起面板客戶需求已逐步復甦。CoWoS與3／4奈米、AI伺服器等需求高度關聯，台積電預估今年CoWoS產能會翻倍增加；三福化作為CoWoS中光阻剝離劑供應商，受惠客戶先進封裝需求暢旺，半導體化學品業績回溫推進，營收比重拉高至近二成。搭配下半年回收顯影劑設備等工程收入進帳，毛利率蓄勢推升。

三福化特用化學品之次世代化學品今年全面平行拓展至客群；N2O（氧化亞氮）新線銷售逐季上升；大陸電解廠已生產，第一季SDP驗證完成後開始回供顯影液；TMAH顯影劑回收新線5千噸電解產能已完成，待10月純化線完成後，新線將達半導體等級、並將送件予半導體客戶認證。今年化學品出貨量挑戰去年水位，拚營收逆勢不減。

三福化表示，隨新興化學品新產能開出、越南廠稼動率拉升，加上估計陸續將有3至5支新產品分別進入客戶的放量階段，同時受惠於客戶新廠拓建完成，下半年營運可望較上半年成長。