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5400萬顆雞蛋過期待去化 畜產會：預計6周製成堆肥

  • 中時即時 林良齊
據農業部統計，截至9月25日為止，目前共有5562萬顆進口雞蛋到期。（報系資料照）
據農業部統計，截至9月25日為止，目前共有5562萬顆進口雞蛋到期。（報系資料照）

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據農業部統計，截至9月25日為止，目前共有5562萬顆進口蛋到期，農業部表示，待去化進口雞蛋，由中央畜產會委託專業禽畜糞堆肥共同處理場，採多元循環再利用方式製作有價值堆肥，已盤點足夠量能，預計招標作業完成後，依照排程目標約6周達成，委託堆肥場皆是合法設立，不會對環境造成汙染。據農業部官員日前於立法院備詢時指出，堆肥需再花費約3600萬元。

農業部說明，目前5400多萬顆到期雞蛋，係專案進口雞蛋搭配建立滾動安全庫存，為確保消費者糧食安全與不影響國內市場秩序，兼顧消費者及蛋農收益為政策目標。待去化的進口雞蛋，全數封存於中央畜產會倉庫，並透過倉儲管理單位針對廢品儲位同步做出貨系統鎖單控管，除完整標示「報廢品待銷毀」，也依規定整板包膜，不會流入國內市場販售，請消費者可安心。

農業部強調，待去化的進口雞蛋，已請中央畜產會提出「處置過期進口雞蛋回收銷毀程序計畫書」，後續將依「禽畜糞堆肥場營運許可管理要點」規定，公開招標委託專業禽畜糞堆肥共同處理場清運並由專人監控，交由禽畜糞堆肥場以堆肥化方式銷毀處理，轉製為肥料再利用。

目前畜產會已提出堆肥化處理期程，也已盤點目前取得農業部核發禽畜糞堆肥場營運許可證代處理堆肥場處理量能，預計招標完成後，依照排程目標約6周達成。

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