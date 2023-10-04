台南市綠能產業園區、韋龍離岸風電環評 初審未過

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環境部今（4）日審查台南市綠能產業園區第3次環評初審，以及韋龍離岸風力發電環評初審，不過兩案都需要補正再審，環評委員指出，前者要檢核營運期間空氣污染物排放量估算正確性、評估園區整體用水回收率達85％，及事業廢棄物再利用率達90％可行性等；後者則需彙整鄰近環境部空氣品質測站資料、以最劣情境模擬陸域施工廢（污）水對承受水體影響等。

環境部上午進行，「台南市綠能產業園區環境影響說明書」專案小組第3次初審會議結論，開方商預計引進塑膠製品、基本金屬、金屬製品、電子零組件、電力設備及配備、機械設備等6種綠能產業相關中類。

環評委員認為，開發單位應檢核營運期間空氣污染物（含粒狀物、硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物），排放量估算正確性，並研提具體管理措施及查核方式；評估園區整體用水回收率達85％及事業廢棄物再利用率達90％的可行性，並依園區廠商進駐率訂定用水回收率及事業廢棄物再利用率目標等，要求業者補正再審。

本次審議的第二案則為新加坡商韋能能源提出、位於彰化縣外海約40公里，風場總面積約76平方公里，單機裝置容量約14至20ＭＷ，最大總裝置容量600MW，最大風機數量43座；採用三腳或四腳套管型式作為風機水下基礎結構；風機間距不小於800公尺；葉片及葉片間距大於400公尺。

環評委員認為，開發商應彙整鄰近環境部空氣品質測站資料，重新檢核各項空氣品質模擬及影響評估選擇敏感受體合理性；施工期間各項空氣污染物排放量增量應予抵換，補充說明抵換量計算及抵換對象，以及執行增量抵換作業管理計畫。

以最劣情境模擬陸域施工廢（污）水對承受水體影響；強化說明海域底質模擬參數、評估情境及海底施工對海床底泥與海底水質之影響評估（含海域底質與懸浮固體增量之關聯性）；分別說明施工及營運期間的溫室氣體減量、增量抵換措施等，要求業者補正再審。