千億私募股權基金 鎖定三大類併購標的

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儘管因全球經濟動盪的環境，2022年全球私募股權基金募資金額約8,700億美元，較2021年下滑12％，台灣私募股權基金募資也出現大減，實際發生於併購案的資金卻已達台幣千億元。

德勤財務顧問股份有限公司總經理潘家涓表示，2022年台灣私募股權投資市場與全球趨勢相近，國內外私募股權基金在2022年對台灣市場的投資行為轉向保守穩健，投資資金活躍於三大議題，包括：一、台灣隱形冠軍企業，二、電動車與自動化領域，三、後疫情時代教育與旅遊業數位轉型投資趨勢。

台灣併購與私募股權協會4日舉辦《2023私募股權論壇》，與勤業眾信聯合會計師事務所共同發表《2023台灣私募股權基金白皮書－台灣私募股權基金市場回顧與展望》，透析私募股權基金過去一年的發展趨勢。

潘家涓指出，相較於過往，「私募股權投資商業」已為經濟部增訂的團體業別及業務範圍，中華民國私募股權投資商業同業公會（簡稱PE公會）亦於今年1月正式成立，以促進私募股權基金業者的自律及管理，不僅可作為會員間互動的平台，也可扮演私募股權基金業者與政府單位的溝通橋樑，對外更是與各國際私募股權協會的交流平台。

私募股權基金相較於公開發行市場，資金運用更為靈活，附加投資交易（Add-on）為私募股權基金常見策略之一，將投資組合中的領頭羊作為併購平台，針對規模相對較小的標的公司持續進行策略投資，藉此提升投資組合價值。潘家涓分析，台灣有許多在地企業深耕多年的子領域隱形冠軍，與私募股權國際化平台有互補效益，例如EagleTree Capital看好電競產業發展潛力，攜手海盗船科技積極併購，並成功上市，私募基金CPM Holdings 100％併購台灣隱形冠軍詠創精密，協助鞏固其行業領導者地位。

此外，COVID-19疫情帶來的線上學習需求，驅動「Edutech」教育科技產業的發展進程。潘家涓指出，2022年台灣EduTech領域的多個知名募資與投資案，如線上家教媒合平台 AmazingTalker、線上課程平台 Hahow、師生互動平台 Zuvio（學悅科技）、 線上學習平台 PressPlay等。標的新創公司多具有明確向海外發展的計劃，藉由國際創投的投資與資源挹注，可進一步加速其拓展海外市場的腳步。