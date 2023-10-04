桃分署職訓助中年失業主管 成功轉職專業設備工程師

50歲的阿龍哥(化名)，在前公司服務17年，逐步由基層技術員晉升到管理職，原本以為可以做到退休，然而卻在中年遭到公司裁員資遣，面對突如其來的失業，背負家計重擔的他並未灰心喪志，透過台灣就業通網站的「找課程」功能，阿龍哥順利找到桃竹苗分署開辦的「電工配線與可程式控制PLC基礎訓練」課程報名參訓，希望強化自身的技能重新出發；結訓後不僅以第一名的優異成績結訓，並順利考取2張專業證照，還獲錄取在觀音區某大型物流公司擔任設備工程師，重新開展職涯第二春。

原在半導體產業工作的阿龍哥，在公司已服務超過17年，平時負責管理工作，並協助排除機台設備故障及緊急事件處理，原本以為可以安穩做到退休，卻突然被公司通知調職，隨後更以景氣不佳為理由將他資遣；為扛家計，阿龍哥積極透過台灣就業通網站「找工作」查詢各項職缺，卻發現自身的學歷和專長都不足，只能找到基層工作，考量年齡及家庭經濟因素，已難再從基層緩慢起步，阿龍哥決定透過學習一技之長並考取專業證照，尋找較優質的工作機會；在查詢到桃竹苗分署有開設「電工配線與可程式控制PLC基礎訓練」課程，決定報名參訓，希望透過進修，強化自我的專長技能，也能更貼近產業需求。

在桃竹苗分署訓練的600小時，阿龍哥十分珍惜學習的時光，不僅課堂上用心聆聽、積極學習，更被選任為班長協助老師經營班級，認真負責的帶領同學參與實作演練，後續更以第一名的優異成績結訓，更在結訓後不久取得工業配線丙級和用電設備檢驗丙級兩張專業證照，結訓後短短三個月內，更成功找到位於觀音區某物流公司擔任設備工程師的工作，負責廠內排水配管、消防設備及電器線路等工程裝修與維護；阿龍哥十分感謝訓練師的耐心指導，從基本電學常識、電工學、控制電路概論等基礎學科引領入門，再進階透過工業配線、用電設備檢驗、PLC可程式控制等術科實習，讓他可以對電工配線及自動控制有了完整且系統性的概念；阿龍哥說，以前實務工作都是交給下屬去做，自己負責管理監督，對很多專業都是一知半解，現在學了職訓後，已能憑著所學運用在工作中，他鼓勵中高齡待業朋友們，失業不可怕，只要勇於學習，提升自我的專長與技能，一定可以順利找到合適的工作，重新回到職場上發光。

桃竹苗分署長林淑媛表示，勞動部勞動力發展署為了使民眾更瞭解就業服務內容及提升整體就業服務品質，於102年整合全國公立就業機構實體服務與虛擬網路服務，創立了「台灣就業通」品牌，將全國300多個就業中心(台)實體據點、1萬個超商門市觸控系統服務、民間人力銀行及訓練場等職涯發展通路導入網站中，為讓民眾瀏覽網站能更快速理解及獲取所需訊息，台灣就業通在今年全面改版，優化網站搜尋功能、增加縣市別搜尋紀錄、增加橫向輪播圖定位導引功能，以更直觀的圖文，讓民眾得以透過「找工作」、「找人才」、「找課程」、「創業協助」與「技能檢定」搜尋引擎分類快速找尋所需的資源，想瞭解更多求職求才服務內容，可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，桃竹苗分署的課程也通通在網站中找得到!

113年職訓課程自10月開始受理報名，歡迎想要受訓的民眾可至台灣就業通https://www.taiwanjobs.gov.tw及桃竹苗分署網站https://thmr.wda.gov.tw/查詢各項課程及報名，相關問題可電洽03-485-5368轉分機1602-1641自辦訓練科。