耐人｢蟳味｣ 農業部水產試驗所展示青蟹成蟹養殖技術創新應用

農業部水產試驗所以｢青蟹成蟹養殖管理技術｣參展2023台灣創新技術博覽會，針對青蟹成蟹養成階段進行技術創新與應用開發，包括稚蟹田間池放養、養成階段的餌料投餵及多項環境管理及成蟹捕撈採收方式的精進、防逃措施的管理，可穩定量產成蟹，並將養成期縮短至5個月，減少捕撈造成蟹體斷肢斷腳與夾傷，提高養殖青蟹品質，較諸慣行傳統青蟹養殖，本技術可提高產量25%，大幅增加養殖業者的收益；此外本技術還可以結合光電設施，進行多元化的養殖應用，從而促進青蟹養殖產業的多元發展，提升蟹類養殖的效益。

青蟹即為國民美食不可或缺的主角「紅蟳」，近年來，臺灣的青蟹養殖產業逐漸受到養殖戶的關注和投資，主要原因在於全球市場對甲殼類相關物種的持續熱愛及需求不斷攀升，全球需求持續增長的事實，為青蟹養殖技術市場的發展提供了堅實的基礎。透過養殖科技和創新的｢青蟹成蟹養殖管理技術｣，能夠有效提高臺灣青蟹的產量及產值，同時減少對國外進口的依賴，減輕對自然資源的負擔，並促進臺灣沿海蟹類資源的保育，透過水試所開發的8大養殖管理創新技術，可進一步提升產品品質，這項重要的轉變不僅讓我們自給自足並品味到豐富且安全的鮮甜食材，更增強台灣青蟹養殖產業在全球消費市場中的競爭力。

本技術同時著重於生產環境的永續性，結合太陽能發電設施進行多元化養殖管理技術開發，具市場開發潛力，達到青蟹產業持續的增長和永續發展為目標，並以「減少進口量；促進臺灣沿海蟹類資源的保育」為期許，展現青蟹養殖技術創新的革命性應用新模式。

農業部水產試驗所海水養殖研究中心表示，透過創新技術跨領域開發，與新型態養殖模式建構，結合前人的養殖智慧，以養殖科技推動青蟹成蟹養殖產業的發展，並為臺灣青蟹自給自足的目標鋪平了道路；2023年青蟹成蟹養殖管理技術-我們將持續應用技術核心，積極實踐綠色創新和可持續性，同時也將探索這些努力所帶來的嶄新機遇和挑戰，提供漁民養殖種類選擇，帶動整體養殖產值及效益。