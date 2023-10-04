嚴防小犬颱風 竹縣災害應變中心二級開設

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因應小犬颱風來襲，新竹縣長楊文科4日上午指示新竹縣災害應變中心三級開設，下午4時主持防颱整備會議，並自晚間6時升為二級開設，要求各局處不能掉以輕心，一定要做好相關的整備工作。

應變會議先由各單位匯報整備情況，縣長楊文科聆聽簡報後，指示各單位加強應變作為。首先，要求社會處對於鄉鎮市公所的收容工作與物資儲備要事先抽檢，尤其易形成孤島的地區、山區等地儲糧，一定要達到14天以上。

工務處針對易淹水區域，統籌新竹縣各鄉鎮市公所抽水機的調度，及鄉鎮市下水道疏通情形的抽檢，並確認車行地下道的淹水預警系統運作正常，以及道路工程緊急搶修，針對轄內各建築工地及招牌看板，也要提醒業者加強固定及防颱準備措施。

衛生局則針對五峰鄉、尖石鄉等山地鄉慢性疾病、重症病患、孕婦及行動不便者，事先掌握正確名單，並於颱風來臨前施行預防性撤離，妥善安排適當的處所安置。同時請農業處對於新竹縣土石流黃色、紅色的警報，確實發布給各鄉鎮市知悉，並掌握保全戶實際撤離的情形。

交旅處也已要求轄內露營區、觀光地點等旅宿業遊客，提醒遊客提早下山確保安全，並提醒位於孤島地區的上述業者，應儲備14日糧食及飲用水。

楊文科也指出，由於氣象署陸上颱風警報涵蓋新竹縣，考量總雨量預估為150到250毫米，新竹縣災害應變中心自今天晚間6時起提升層級至二級開設，縣府各單位派員進駐，並通報各鄉鎮市公所同步二級開設，全力備戰防颱，隨時採取緊急應變措施。