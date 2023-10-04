遠百周年慶全檔力拚135億元、年增5％

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百貨周年慶自9月下旬開打以來，受到國人出國潮影響，遠百台中大遠百兩周前開跑周年慶，至今成長5％，其中精品與餐飲貢獻雙位數成長，但一向被視為周年慶「火車頭」的化妝品則處於持平，遠百營運長林彰豐4日指出，看好精品業績領頭雙位數增長帶動下，全台12店雖少了準備重建的寶慶店，周年慶全檔業績目標力拚135億元、年增5％。

林彰豐表示，去年5月疫情爆發，母親節檔期不如預期，在相對基期低情流下，今年1到6月業績成長均超越2位數，但自7月起受到國人出國潮、消費預算縮水，整體7-8月業績都在持平上下，累計遠百前九月營收仍有近10％成長，周年慶再拚出新高目標，全年有機會超越600億元續創新高，其中包括台中大遠百、板橋大遠百等大店在國際精品如香奈兒等擴大櫃位挹注下，全年有望各自創新高業績分別是210億、115億。

而第二波周年慶則鎖定新北板橋大遠百、信義A13、桃園與花蓮等四店，預計本周起啟動預購，19日開跑周年慶；北台灣指標店板橋大遠百今年前九月業績已成長10％，今年在GUCCI擴大與一樓精品化妝品調整帶動下，力拼周年慶業績突破27.5億元、年增5％，且有望帶動全年業績上看115億、年增7％穩居新北百貨王寶座；板橋大遠百無論精品、餐飲、化妝品、女、男童服飾等業績分布占比均相當平均，尤其女裝截至目前業績仍成長15％，餐飲則在老乾杯與黑毛屋進駐拉高客單挹注整體成長4成，精名品雖受出國潮影響成長仍是10％以上。

板橋大遠百今年更大膽將七支品味生活型化妝品櫃位包括歐舒丹、Kiehl's等移往地下一樓，其中kiehl's更開出全台第二家有Coffee櫃位，與精緻超市city'super連結，11月中Lady M外帶店也將進駐，成為板橋大遠百生活新提案，有望帶動業績再創新高。