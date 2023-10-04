校園流感疫苗「無高端」 基隆市府全面公告廠牌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為防範流感疫情升溫，各縣市均鼓勵民眾盡速接種流感疫苗，但中央採購疫苗中亦有「高端」之產品，使民眾產生疑慮，甚至有「拒打」情形出現。基隆市政府表示，已要求施打疫苗之公衞機構公開告知流感疫苗廠牌資訊，提供民眾決定當日是否接種；另外學校部分，從幼兒園到高中職等，均無高端疫苗，可安心接種。

基市府表示，針對民眾對於流感疫苗施打疑慮，已要求各合約醫療院所及衛生採取適當作法，以書面公告或口頭告知民眾廠牌資訊，讓民眾可以知道自己施打的疫苗是「哪一家」，以尊重民眾「知」的權利。此外，民眾也可以主動詢問，並自行決定當日是否接種疫苗。

基市府強調，配合中央疫苗配送進度，已規畫於10月15日至11月30日期間安排合約醫療院所外展至學校，提供校園流感疫苗集中接種服務。其中國小、國高中、高職及五專1至3年學生，提供疫苗種類為國光、賽諾菲或東洋疫苗；而幼兒園部分，提供疫苗種類為賽諾菲或東洋。衛生局會與學校保持良好聯繫，並提早告知接種疫苗種類，也讓家長放心。

衛生局表示，自2023年10月2日起至10月4日止，本市累計已接種流感疫苗人數8789人，並請符合接種條件之民眾，盡速完成接種。若民眾對流感疫苗接種有相關問題，可上網查詢或撥衛生局24小時防疫專線02-24276154洽詢。