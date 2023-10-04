雙十國慶台中市8點升旗 發放限量好禮「開罐器冰箱貼」

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迎接112年雙十國慶，台中市政府將於10月10日早上8點鐘，在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦升旗典禮，今年以「向城市英雄致敬」為主題，邀請U12世界盃選手葉壘、羅宇彥及陳昶叡及消防救災人員領唱國歌，而搜救犬「腿腿」與「Melody」也將現身會場，更將有造型熱氣球在市府前廣場展演。

國慶日當天早上，想好要去哪裡升旗了嗎？台中市民政局長吳世瑋表示，今年升旗典禮將由60名台中市消防局的消防員或義消、消防役男等展護巨幅國旗，盼藉此點出主題，也透過升旗活動，讓民眾向救難、救援英雄致謝，感謝他們為社會的付出。

而在領唱國歌部分，吳世瑋說，市府邀請來自不同領域的英雄一起領唱國歌，運動領域部分是U12世界盃少棒錦標賽參賽隊員葉壘、羅宇彥及陳昶叡，他們在賽事中以優異表現化解危機，保持中華隊在U12前3名的連7紀錄；另有感於消防人員在土耳其與敘利亞強震時赴國外救援，特別邀他們及搜救犬腿腿、Melody出席國慶升旗。

值得一提的是，市府今年特別準備國慶限量「開罐器冰箱貼」及小國旗，將於當天早上6點半開始在現場發放；當天並有迷你熱氣球及石岡水滴寶寶造型熱氣球點綴會場，並由光華高工樂儀隊操槍表演為活動揭開序幕。

吳世瑋強調，為慶祝國慶焰火睽違9年再度在台中舉辦，國慶升旗也融入「閃耀台中、綻放幸福」的主題，以紅藍白「國旗三原色」為活動主視覺，限量發送的「開罐器冰箱貼」特別融入藍、紅色交織的視覺圖塊。市府即日起並舉辦加碼活動，只要10月10日前在民政局臉書國慶活動貼文按讚、並留言「＃中華民國112年生日快樂」，即可參加千元禮券抽獎。