「普諾麵包坊」1年來客數破25萬、祭9折饗客 超擬真魚頭蛋糕入電玩

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東區人氣烘焙名店「普諾麵包坊‧忠孝店」喜迎新店遷址1週年，線上、門市接力同慶週年，分別祭出9折價、電子優惠券等好康回饋粉絲；因應萬聖節到來，「普諾」也推出多款搗蛋、搞怪的應景商品，銅板價49元起。 【不限平假日線上門市慶週年 單筆即享優惠】 原位於神旺大飯店的「普諾麵包坊」在大台北東區深耕逾20年，累積了眾多鐵粉。由27年資深烘焙主廚林弘富領軍的麵包坊，每日出爐麵包種類多達百款，口味千變萬化的調理麵包更擄獲饕客味蕾；招牌「頂級生巧克力蛋糕」也吸引不少粉絲慕名而來品嚐採買。

去年10月遷移新址的「普諾麵包坊．忠孝店」，1年來客數突破25萬人次，近期迎來第1個週年慶，品牌祭出「一起慶周年」活動回饋粉絲。不分平假日，即日起至10月15日，官方線上購物車預訂並自取慶祝、長條蛋糕、新鮮烘焙系列系列，即享結帳9折優惠。門市消費則是10月16日至31日期間，加入官方LINE@好友，即獲9折電子優惠券，可於門市消費單筆折抵1次。整個10月，線上、門市接力同慶1週年，要讓甜點控及麵包控輕鬆體驗烘焙的千滋百味。

【普諾限量萬聖麵包搞怪吸睛 銅板價49元起】 月底即將迎接可以「合法搞鬼」的萬聖節，每年「普諾麵包坊」的萬聖節主題商品皆受到許多客人喜愛，主因就是物美價廉、CP值高。10月11日至30日，因應萬聖節，「普諾」推出節慶限定商品，銅板價49元起，用親民美味陪民眾歡度佳節。

店內提供多款萬聖主題相關的西點麵包，像是以幽靈造型為發想的「鬼靈精怪」，包裹著甜蜜巧克力內餡製成的鬆軟麵包，堪稱螞蟻人的最愛；外表Q萌的「熱狗木乃伊」則是以2種麵團包裹而成，鹹香口味深受不吃甜食客人喜愛；而視覺驚人的「蜘蛛菠蘿」，上層以腹中裹入甜蜜黑巧克力並點綴可愛表情的蜘蛛造型麵包，層疊熱銷的香酥菠蘿，造型討喜，份量十足。另有逼真寫實的「惡魔手指」、幽靈馬林糖、萌鬼南瓜餅等限量應景商品，滿足民眾選購需求。

【全台唯一限量魚頭蛋糕入電玩 FUN膽過萬聖】 「普諾麵包坊」突破傳統麵包、甜點店框架，首次獨家攜手合作大宇資訊開發的驚悚遊戲「女鬼橋二 釋魂路」，將品牌超人氣擬真「魚頭蛋糕」置入於遊戲場景中，預計在10月9日開放民眾搶先體驗。於官方社群指定貼文留言，即有機會獲得「普諾麵包坊．忠孝店」擬真系列蛋糕，讓玩家能在打電動的同時，也能感受不同的節慶懸疑搞鬼氛圍。