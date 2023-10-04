MR化學災害應變與戰情研析 帶動教育訓練革命

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為了避免地震及天災帶來的潛在危險，事前的防護訓練與當下的救災應變都是公共安全中很重要的一環，宇騫數位科技有限公司擁有多年使用AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）的研發技術，開發出「MR化學災害應變與戰情研析訓練平台」結合AR與VR，打造一款基於MR（混合實境）技術的教育訓練系統。

該技術能透過頭戴式MR眼鏡，技術人員可以即使獲取雲端資訊並投放在現實世界，系統可以提供虛擬標註和指示功能，讓使用者快速查找必要資訊，大幅度簡化訓練時間成本。「MR化學災害應變與戰情研析訓練平台」也成功榮獲中華民國資訊軟體協會2023年金漾獎肯定。

對於科技電子類產品來說，教育市場一直都是非常值得深耕開發的部分，宇騫數位科技成立逾十年，服務項目以學校需求為目標導向，漸漸轉向軍警及消防救災需求，目前已是市場上領先的MR技術開發廠商。台灣地震頻繁，且擁有大量的化學工業區，當面對天災時，相關單位必須具備適當的知識和技能，以迅速應對和減輕災害，產品透過MR前瞻技術結合工研院化災應變團隊合作，將傳統的平面化教學，藉由數位化科技轉變為多人兵推模擬，適合給考核官、指揮官、應變人員一同使用，由考核官創建情境、指揮官下達決策、應變人員完成任務。

宇騫數位科技執行長王耀宗表示：「生命安全是最不能忽視的教育議題，我們實現『多人多工多平台』的異地協作訓練，就像電影阿凡達裡看到的，許多人對著虛擬的3D地圖一起下決策、沙盤推演，目前產品主要應用在國家政府單位，如化學局。其實不只可以應用在救災系統內，廠務管理也適用，因此未來有機會將產品推向大型科技公司，達到有效訓練人力、節省時間成本的效果。」

「MR化學災害應變與戰情研析訓練平台」具備優秀的三維圖資及建物3D生成系統，透過GPS座標，即可載入城市地圖，還可設定氣候因子控制參數模型，對於使用者來說，頭戴式MR眼鏡使用起來直覺便利，也無線材與場域干擾的問題，與現實世界結合的畫面還可避免暈眩不適感，大幅提升操作體驗。對於實際操作績效來說，該裝置多人連線的模式下，可達24個人同步進行，當隊員進行操作時，其他人也能看的到進度，自由出題的模式讓每一次的虛擬訓練更逼真，等於每一次的訓練都是一場真實情境。

展望未來，MR混合實境技術是XR領域應用的下一階段重點，王耀宗強調，目前裝置最大的困境在於大家對於新興領域的陌生與不了解，「許多客戶聽過AR技術，大概率地認為我們推的也是AR產品，卻不知道MR技術的威力在哪，但是透過構思客製化方案及實際使用，目前客戶體驗效果都很好。」另外，也要解決多人操作的頻寬問題以及提升運算效能，讓3D立體圖像更精緻化。

「MR化學災害應變與戰情研析訓練平台」在眾多競品中脫穎而出，並榮獲金漾獎前瞻技術組季軍，金漾獎旨在鼓勵創新技術者運用數位技術協助產業創新營運，展現台灣數位軟實力，替產業注入一股源源不絕的新創力、刺激活絡台灣整體產業，邁向永續發展。