再爆雷!中駿集團債務違約 海外債5日起停止交易

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近期在恒大集團、碧桂園等大陸房產巨頭相繼傳出債務困境、高層被警方控制的消息後，另一家知名房企中駿集團4日中午也在港交所公告表示，無法支付與銀行團簽訂並已到期的6,100萬美元債務協定，也將申請共計18億美元的海外債券停止交易。此起彼落的負面訊息，顯示大陸房地產行業仍處於艱困求生的窘境。

綜合陸港媒體報導，港交所上市、總部在福建廈門的中駿集團4日發布公告稱，自2021年下半年以來，大陸房地產行業面對前所未有的挑戰。

中駿集團強調，受到經營環境日益惡化及融資困難的影響，許多民營房地產企業面臨流動性偏緊的狀況，該集團期間也實施包括加快物業銷售、延長債務期限及爭取新的融資來源、推進資產處置及嚴控費用等辦法，以求減輕流動性資金壓力。自2022年1月1日至本公告之日，中駿集團已償還境外債務本金和利息共約15.6億美元。

然而，踏入2023年第二季度，中駿集團的銷售持續下滑，流動資金緊張狀況日益嚴峻，境外兌付債務壓力持續增加。即使該集團竭盡全力，流動現金及銀行存款可能無法履行當前和日後義務所需。

中駿集團表示，公司未能根據3月22日簽訂的銀行團貸款協議來支付已到期的本金和利息共約6,100萬美元。同時，也將從10月5日起暫停2024年4月至2026年2月到期的四批美元票據的交易，債券總計達18億美元。

中駿集團4日股價收報0.27港元，重挫5.26％。今年以來，中駿集團股價累計大跌73.5％。