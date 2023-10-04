華新董座焦佑倫表態 無意捲東元經營權之爭

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媒體點名華新董事長焦佑倫明年將接東元董座，對此焦佑倫人在國外聞訊後，透過華新主管轉述表達，「我們支持現有的東元團隊，他們經營的很好，華新會專心在自己本業經營」。這也意味焦佑倫、華新無意捲入東元經營權之爭。

有聲稱是東元董事透過媒體放話，東元集團會長黃茂雄、寶佳集團董事長林陳海及華新董事長焦佑倫三人日前達成協議，東元明年股東會全面改選董事，董事長一職將由焦佑倫出任，林陳海也提出華新必須增加東元持股的要求。不過人在國外的焦佑倫聞訊後，對整件事情非常重視，透過華新主管轉述，專心在自己本業經營，我們支持現有的東元團隊，他們經營的很好。

華新近4、5年，積極處分非核心事業，布局綠能及不銹鋼等事業，為掌控不銹鋼原料來源，在印尼青山園區建鎳生鐵廠及電廠，總投資金額超過5億美元。看好電動車未來發展前景，為掌控電動車電池材料來源，投資5.26億美元，取得印尼旭日及緯創兩家冰鎳廠股權，今年8月經由換股後，華新持有印尼旭日冰鎳廠股權從原本50.1％提高至79.6％，可掌控冰鎳及鎳生鐵仍維持每年8.4萬噸。

華新兩岸投資電力線纜智能工廠、大陸不鏽鋼廠擴建，投資金額至少新台幣130億元。歐洲不銹鋼事業，出資2.1億歐元取得義大利CAS公司7成股權。華新透過CAS，今年8月上旬完成對芬蘭Outokumpu旗下兩座位於瑞典的軋鋼廠 (合稱Outokumpu Long Products AB)收購，又以義大利CAS不銹鋼廠名義，出資1.42億英鎊收購英國Special Melted Products（SMP）100％股權。9月底高雄海底電纜廠也動工，預計2025年試量產，2027年正式營運，投資至少新台幣百億元。華新近年國內外擴張事業版圖金額新台幣超過6百億元，讓焦佑倫及華新忙得不可開交。

東元與華新最早結盟，源自於東元集團會長黃茂雄長子黃育仁2020年10月主動與華新董事長焦佑倫洽談，雙方可在電動車、太陽能電廠、智慧電網及智能製造等領域攜手合作，華新及東元兩公司董事會通過以每1股華新股票換發東元電機0.83股方式，互相交叉持股，華新持東元8％股權、東元持華新6％，隨後華新又陸續買入東元持股，截至今年東元股東會前，華新持有東元股份增加至10.81％，是僅次於寶佳集團的第二大股東。

華新當初與東元結盟，是要幫華新穩固經營權。沒料到，2021年演變成黃茂雄及黃育仁兩父子為了東元經營權爭奪戰而爆失和。華邦電董事長焦佑鈞身為華新集團創辦人焦廷標的長子，說話在弟妹間很有份量，焦佑鈞不願意讓華新捲入東元父子爭奪經營權戲碼，也讓華新在東元股東會改選最後一刻，未將票投給東元法人代表高渭川光，反而全數投給獨董三商電腦董事長陳翔中，華新未進入東元董事會。

菱光董事長黃育仁當年雖選任上東元董事，2021年底改派法人代表為環泥總經理侯智升，菱光也陸續處分東元股票，外界研判黃育仁無意再競逐東元2024年經營權。不過接近黃育仁人士表示，改革派目前擁有東元三席董事，其中一席是創始五大股東代表黃立聰，倘若如媒體報導東元明年股東會改選董事從目前三席縮減為一席，如何對東元改革派交代？似乎也暗示黃育仁2024年再戰，東元經營權爭奪戰，未完待續。