安泰銀行攜手全支付 推廣電子支付消費送全點

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無現金交易儼然成為新常態，根據市調公司資料，民眾於實體店家與賣場消費，高達60.2％消費者習慣以電子支付取代刷卡及現金支付。

安泰銀行持續數位轉型，因應民眾支付習慣的改變，近年更積極拓展與電子支付業者合作，於4日與「全支付」合作正式上線，推出「全支付綁安泰，全點送給你！」回饋活動，凡於12月31日前使用全支付首次連結安泰銀行帳戶綁定及消費，最高可享200點全點回饋 ，如搭上全支付週年慶活動期間內，最高還可再拿200點全點，名額有限，額滿為止。

安泰銀行表示，於活動期間，客戶使用全支付首次連結安泰銀行帳戶綁定，免消費即可獲得50全點，限量回饋前3,000名；連結安泰帳戶消費，單筆不限金額最高享100％全點回饋，每人每月回饋上限50全點，每月限量回饋上限150,000全點，贈完為止。安泰客戶在領取「全支付綁安泰，全點送給你！」回饋之外，即日起至11月30日前，還可同步領取「全支付週年慶」回饋，將全支付連結安泰銀行帳戶，於限定通路（不含全聯等場域）不限金額，消費筆筆享最高8％全點回饋，每人每月回饋上限100全點，限時優惠送完為止。

全支付上線一週年以來持續拓展可使用場域，目前已擴及「線上購物」及「線下實體店面」，高達15萬可支付據點，涵蓋範圍不僅於全聯場域使用，全聯外也可pay。

包含大潤發、OKmart、環球購物中心、CITYLINK、ATT4Fun、美麗華、全國電子、STUDIO A、德誼數位、台灣大車隊、ETMall 東森購物、燦星旅遊、王品集團、屈臣氏、鬍鬚張等購物、餐飲生活品牌，食、衣、住、行、育樂及生活皆可使用。消費者從回饋活動中獲得的全點回饋，可於所有合作店家使用，「全點」1點=新台幣1元，每筆消費皆可折抵，讓參與活動的客戶消費越多賺越多。

安泰銀行數位轉型有成，為使客戶有更好的行動金融服務體驗，推出「手機大額換匯」、「線上申購海外債」、「線上預約快速開戶」等便利的線上服務，持續帶給客戶全方位的數位金融服務。

安泰銀行表示，目前已與全支付、街口支付合作，未來將持續規劃與不同電子支付業者合作，以拓展安泰銀行客戶在電子支付的使用場景、提供客戶更多樣的支付工具選擇，持續打造便利生活的數位金融服務。