生麗國際集團勇奪女大粉美賞雙大獎 再創高峰

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生麗國際集團以「小紅帽保養品系列」成功打響知名度，今年再度迎來大獎，旗下「3多效晶潤眼霜」及「珍珠亮白生物纖維面膜」雙雙摘下素有美妝奧斯卡美譽的《女人我最大-粉美賞》優勝肯定，為集團產品陣容再添輝煌佳績。

《粉美賞》作為年度最具代表性美妝盛事已邁入第11年，每年透過專業老師、專家及網友評比，選出最優質產品，是公信力極高的美妝保養聖經指南。今年由30位來自不同領域專業評審老師評選近千項產品，其中更不乏國際專櫃品牌，最終挑選269個入圍產品角逐獎項，競爭相當激烈。

生麗國際集團創立於2002年，專注研發最高品質的美容保養品及保健營養食品。至今21年的深厚底蘊，生麗國際已連續三年入圍《粉美賞》，今年在近千件競爭品項中脫穎而出，分別以「3多效晶潤眼霜」及「珍珠亮白生物纖維面膜」獲得《最佳眼眸無痕賞》及《最佳亮白面膜賞》雙料大獎。生麗國際集團執行長表示，「入圍即是肯定，能獲獎當然更開心！感謝評審老師與消費者們的信賴，讓生麗國際歡慶品牌21歲再獲大禮。」

生麗國際每項產品皆通過SGS檢驗，並有美國PETA友善動物認證，其中6A高效鎖水防曬霜，更蟬聯「SNQ國家品質標章」殊榮。而此次獲獎「3多效晶潤眼霜」及「珍珠亮白生物纖維面膜」亦展現生麗國際對品質的堅持，百分之百無香精、無定香劑、無色素，完美結合草本精華，以最自然方式舒緩肌膚困擾。

生麗國際透過「以人為本」的美容保養品及保健營養食品，提供最溫柔的呵護，並積極開拓無限可能，以純淨本質與創新思維在美的領域持續領跑，幫助更多消費者重拾自信光采。