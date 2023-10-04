郵政壽險深耕公益 落實公平待客精神

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中華郵政公司實踐郵政簡易人壽保險成立宗旨，提供國民基本經濟保障，落實公平待客精神，並秉持「安心、信賴」信念深耕在地，提供民眾「親切、誠信、效率」服務，舉辦各項關懷弱勢及偏鄉公益活動，善盡企業社會責任，用愛與行動守護這片土地。

為落實普惠金融，積極推展微型保險及小額終老保險，中華郵政公司已連續2年獲得金管會微型保險競賽「業務績優獎」、「身心障礙關懷獎」及小額終老保險競賽「友善高齡獎」等3項榮譽。在推動落實公平待客原則政策，更獲得金管會112年評核壽險業前50％業者之肯定。

中華郵政公司長期關懷與照顧身心障礙者及偏鄉弱勢族群，今年7月舉辦郵政壽險盃全國身心障礙桌球賽，提供身心障礙選手累積實戰經驗的競賽舞台，增加選手交流、提升實力及自我肯定機會；今年8月攜手台灣郵政協會，在花蓮與臺東地區辦理郵遞幸福關懷列車物資捐贈活動，將愛心傳遞至偏鄉角落，讓有需要者感受更多溫暖。

為協助醫療系統維持穩定血源及扎根金融保險素養，中華郵政公司今年第3季在全國19個郵局辦理捐血活動、保險知識校園講座、郵政壽險交流座談會等公益活動，鼓勵民眾挽袖捐血、推廣金融保險知識及防詐宣導，為社會公益盡心力，並期藉此交流與互動，發揮企業影響力形成善的循環。

另因應「蘇拉」及「海葵」颱風來襲造成天災損害，及「明揚國際屏東廠房」重大火警，中華郵政公司提供受災保戶快速理賠、寬延繳納保險費、新增之保單借款免息、受災房貸戶可申請寬限期及小額修繕房屋貸款等關懷措施。

中華郵政公司表示，將持續秉持「卓越服務」及「全民信賴」理念，貫徹公平待客服務原則，延續愛與關懷，為營造更好的社會而努力。