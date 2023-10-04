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百貨週年慶卡友預算增3成 持一銀卡享最高24％回饋

百貨週年慶卡友預算增3成，持一銀卡享最高24％回饋。 圖／第一銀行提供
百貨週年慶卡友預算增3成，持一銀卡享最高24％回饋。 圖／第一銀行提供

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百貨週年慶開跑，第一銀行統計發現，週年慶期間卡友百貨購物預算約較平日提高3成，看好這波買氣，一銀信用卡祭出全臺逾33家百貨公司購物、美食雙享優惠最高24％回饋，且分期滿3,000元還可參加「分分樂滿額抽」活動，最高可獲得11,111元刷卡金。

週年慶購買清單首推美妝保養品，10月22日前至美麗華百樂園，使用一銀信用卡綁定台灣Pay消費滿2,000元，享400元電子商品券及2％刷卡金回饋；購買3C、家電可把握新光三越首7日最划算，分期滿3萬元可享9,000點skm points回饋(等值900元)，週五購物使用一卡通聯名卡消費滿1,000元，再享卡友日最高2％刷卡金。

第一銀行觀察，今年前8月百貨餐飲消費較去年同期成長4成，週年慶期間，持一銀卡於宏匯廣場、明曜百貨、京站時尚廣場、美麗華百樂園及大葉高島屋指定餐廳，美食消費滿額最高享10％回饋。

南臺灣購物首推「義享時尚廣場」，持第一銀行義享天地聯名卡分期滿額最高回饋8,500元電子商品券，還可參加「分分樂滿額抽」活動，有機會抽中最高11,111元刷卡金。

第一銀行表示，即日起至2024年2月29日新申辦一卡通聯名卡、iLEO信用卡、星璨卡、商旅卡且使用電子帳單，優享百貨公司消費加碼最高5％現金回饋。

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