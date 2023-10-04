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墨爾本藝穗節有台味 福爾摩沙馬戲團首登澳洲國家馬戲中心

  • 中時即時 李欣恬
FOCA福爾摩沙馬戲團將在墨爾本藝穗節演出作品《Mr. III 三 III》。（FOCA福爾摩沙馬戲團提供／李欣恬台北傳真）
FOCA福爾摩沙馬戲團將在墨爾本藝穗節演出作品《Mr. III 三 III》。（FOCA福爾摩沙馬戲團提供／李欣恬台北傳真）

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文化部透過駐雪梨辦事處文化組，每年與墨爾本藝穗節（Melbourne Fringe）共同推出「聚焦台灣」（Fringe Focus Taiwan）主題節目，今年邁入第四年，將於10月11日至15日邀請FOCA福爾摩沙馬戲團演出，展現台灣馬戲獨特及多元的美學形式。

FOCA團長林智偉表示，墨爾本一直是他嚮往居住的城市，在大一時期就曾到當地的馬戲學校交流，創立劇團後也帶著團員回訪。這次是繼2019年澳洲達爾文藝術節後再度參與澳洲的藝術節，睽違已久的國際交流，非常期待與世界的馬戲演員一起在此相聚。

演出作品包括《Mr. III 三 III》，描述主角是職場小人物，面對高壓的工作環境，勤勉地工作、高速地運轉，像機器人般沒有感情地重複著一樣的任務，漸漸忘了互動、忘了溝通。透過丟、接、拋、轉，將日常那些無法言語的，化為馬戲肢體語彙，讓身體暢所欲言，帶領觀眾暫時拋開沉重的生活，進入一場馬戲、節奏和雜耍的探險，一起尋回童年的悸動。

另一部作品為《Puzzle拼圖》，以身體和物件帶給觀眾嶄新的城市體驗，重新看待大眾習以為常的街角與廣場空間。表演者用翻滾、倒立和疊羅漢等技巧，把「拼圖」和解開「謎題」這兩種遊戲，融合在精采的肢體表現中。生活就像一幅拼圖，得思考如何細細完成這個遊戲般的旅程。觀眾可以跟表演者互動，在意想不到的城市空間內翻滾、扭轉，重新探索、檢視、發現熟悉的大街小巷。

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