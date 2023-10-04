台南觀光熱區登革熱升溫！又逢小犬來襲 市府邀民宿抗蚊作戰

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台南本土登革熱今新增370例，累計1萬2514例，面對小犬颱風來勢洶洶，降雨增加防疫難度，緊接著國慶連假將帶來觀光人潮，副市長趙卿惠今前往中西區關心民宿業者防疫現況，提醒業者透過放置防蚊掛片、提供防蚊液、DIY製作誘蚊桶等物資，呼籲遊客做好自身防護，將疫情傳播風險降到最低。

截至4日，台南市有3區飆破2000例，分別為東區累計2622例、安南區2316例、永康區2092例，破千例的則有南區1709例、北區1413例，此外，中西區752例、仁德區491例、安平區381例、關廟區255例、歸仁區227例。其中，中西區、安平區等觀光熱區疫情持續升溫。

由於台南熱門觀旅景點包括古蹟和廟宇等場域多位在中西區，目前中西區疫情升溫，亟需民宿業者一起加強防疫。趙卿惠今天在知名民宿屎溝墘客廳與中西區長汪慶龍、台南市民宿文化發展協會理事長柯凱文、筑馨居老闆「勇伯」周榮棠、兌悅里長曾雅志等人會談，聽取第一線業者因應國慶連假人流的防疫建議。

趙卿惠表示，疾管署預估本周總病例數應可與上周維持持平或略降，但須慎防颱風降雨影響疫情。柯凱文說，全台南有逾500間民宿，近8成位在市區，民宿業者會積極配合市府防疫作為，並加強自我環境孳清作業，將持續透過協會群組加強防疫宣導。

趙卿惠指出，小犬颱風過境後，市府團隊會立刻從「防災模式」切換回「防疫模式」，啟動全市防疫清潔總動員，透過巡倒清刷基本功，針對空地、空屋及天溝、屋後溝等高風險列管場域全面落實巡查，讓遊客安心。