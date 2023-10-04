衝破400億婚禮商機 銀座白石周年慶即日起開打至年底

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受惠於疫後婚嫁商機以及明年華人對「龍寶寶」的期待，市場調查顯示2023年全台約有12-13萬新人登記結婚，婚禮市場商機可望突破400億元。

作為日本新人最信賴的婚禮珠寶品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石近年積極布局亞洲區的百貨通路，短短6年即進軍台灣及香港，而新光三越桃園站前店「GINZA DIAMOND SHIRAISHI」及「EXELCO DIAMOND」雙品牌櫃位於9月重裝開幕，提供新人更多元化婚鑽戒的選擇。

為迎接年底百貨周年慶，GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石除了配合百貨通路推出滿千送百優惠外，更祭出滿額現金回饋、對戒95折、獨家成約贈禮等多重限定活動。

歡慶登台6周年，承襲日本美學文化的婚戒珠寶品牌銀座白石全新推出靈感源自日本有祝賀意象的「あわじ結び」繩結(日式水引繩結一種)戒款「Fortune Link 幸運の絆」，以細膩精湛的匠心工藝，展現出日本深厚藝文底蘊及傳統文化元素，並與日本同步上市，寄寓戀人間堅定的情感會如繩結緊密相繫並化為美麗的鑽石，永遠幸福閃耀。

GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石珠寶設計以內斂精緻著稱，強調日本職人的匠心工藝、貼心嚴謹的日式服務態度，深受日本人喜愛，因此有「日本國民婚戒品牌」美譽。自2017年起在台灣開設海外首間分店後，陸續在香港等地拓展業務，紮根亞洲婚鑽戒珠寶市場。

GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石行銷部部長陳思蓓表示：「疫情後婚嫁市場篷勃發展，加上明年華人對「龍寶寶」的期待，銀座白石在上半年業績比疫情前成長約30％，加上近年新人對個性化婚禮的需求日益增長，作為日本首創「半訂製戒指」服務的婚鑽戒品牌，我們看好今明兩年的婚鑽戒銷售成長。」

搶攻年底婚禮市場，9月銀座白石新光三越桃園站前店重裝開幕，並加入擁有世界上最完美的鑽石切割技術的「EXELCO DIAMOND」。品牌創辦人吉恩・保羅・托爾科夫斯基發明獨家57面體鑽石切割技術，及EXELCO獨家取得優先挑選上等鑽石原礦的權利，使得EXELCO鑽石光芒更加耀眼奪目，且有著歐洲血統的EXELCO DIAMOND鑽戒設計以古典優雅的風格著稱，多年來深受國內外的新人喜愛，此次特別在銀座白石 新光三越桃園站前店加入「GINZA DIAMOND SHIRAISHI」 「EXELCO DIAMOND」雙品牌，迎合不同族群的品味風格，以專業的日式貼心服務，採取一對一諮詢形式務求為每位新人打造最完美的命定婚鑽戒。

迎接年底百貨周年慶，GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石即日起至12月中配合各大百貨通路推出滿千送百優惠，更祭出滿額現金回饋、結婚對戒95折外，還贈送18色任選秘語寶石鑲嵌、長年深受客人喜愛的銀座白石訂製結婚書約等品牌獨家成約贈禮等多重限定活動。另外，承襲深厚的日式傳統文化，品牌特別為成約的新人準備傳統日本新婚禮物的夫婦筷子(日文為夫婦箸)小禮物，因筷子日文音似「橋樑」，因此也有「幸福之橋」含意，寓意夫婦兩人相濡以沫、幸福一生。

歡慶登台6周年，GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石把極具日式文化意涵的「あわじ結び」繩結作為設計靈感，「あわじ結び」是日式水引繩結的一種，是日本人慣常用在冠婚葬祭的贈禮上，藉此表達祝賀與結緣的美好祝福。

GINZA DIAMOND SHIRAISHI 銀座白石全新戒款「Fortune Link 幸運の絆」與日本同步上市，其訂婚鑽戒戒台便是以「あわじ結び」繩結為主題，代表永不分離的繩結成倆人的羈絆，並約定好持續到永遠幸福的未來。戒台採用四爪鑲設計，從側面可以欣賞到鑽石的美麗輪廓。閃耀的鑽石彷彿在祝福著命運般相遇、以幸運之結而相繫的倆人，寓意堅定的情感會如繩結緊密相繫並化為美麗的鑽石，永遠在指尖閃耀。

另外，結婚對戒則採台灣消費者至愛的鉑金及玫瑰金雙材質打造，透過直線結合曲線線條，產生柔美的律動感，形成一只美麗戒指。男戒依視角不同而呈現多樣的印象，讓您玩味線條之美。女戒則以閃耀相連的小配鑽，展現華麗氛圍。