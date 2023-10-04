PE公會向金融業招手 願作政策溝通橋樑

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根據《2023台灣私募股權基金白皮書》統計，及至2022年和2023年上半年，全球私募股權基金交易總額6,740億美元，年減27.1％、交易件數亦年減14.3％，台灣則交易金額大減93％，資本市場陷入低迷，也使得全球可支配（可靈活投資）之資金水位，高達約2.5兆美元的歷史新高。

中華民國私募股權投資商業同業公會首任理事長翁嘉盛4日受邀於台灣併購與私募股權協會舉辦的《2023私募股權論壇》中主題演講，從活絡投資市場的角度，分享私募股權基金對台灣產業帶來的機會與挑戰。

翁嘉盛指出，現階段處於投資的低谷，但相信透過併購的策略，加上資本市場的活絡，台灣很有機會回到高峰，他也向參與論壇的私募股權基金行業代表、LP代表（金主）、金融業者、及企業領導人招手，期望更多金融業加入PE公會，企業也善用私募股權基金所帶來的資源，加速轉型，提升自身在國際市場上的競爭優勢。

中華民國私募股權投資商業同業公會簡稱PE公會，今年1月甫成立，翁嘉盛以台杉投資總經理身份當選為首任公會理事長。台杉投資蕞集的台杉水牛六號科技基金，採有限合夥方式，為第一支通過國發會資格函核發的PE基金。根據國發會資料，迄112年9月已核發資格函2案PE業，募資總額計100億元，促成4家保險業者參與投資15億元。

翁嘉盛說，現在PE公會只有20幾個會員，截至7月通過國發會《私募股權基金爭取及已取得保險業資金投資自律規範》備查及簽署的業者為12家，惟公會已準備好要成立兩個小組，一個重點在優化台灣投資環境，從法規面強化台灣私募股權投資環境，公會扮演好平台的角色，跟政府的溝通； 另一個是推動國際化，引導國內外資金投入台灣策略性產業，改善資本市場的國際化動能，兩個小組繼續推動，特別是讓外資看到台灣資本市場的效率提升、透明度強化，

為促進台灣產業加速轉型升級，近兩年先有國發會發布私募股權基金投入國內5＋2及六大核心戰略產業，後又支持鼓勵國內私募股權基金業者成立公會，加強私募股權投資產業在台正向發展，顯示主管機關也看好私募股權基金協助國內產業轉型創新。

《2023台灣私募股權基金白皮書》亦指出，PE公會的成立，一則可促進私募股權基金業者的自律及管理，不僅可作為會員間互動的平台，也可扮演私募股權基金業者與政府單位的溝通橋樑，對外更是與各國際私募股權協會的交流平台。

德勤財務顧問股份有限公司總經理潘家涓表示，台灣的私募股權基金市場正經歷著法制化與成熟化的過程。在發展的過程中，主管機關、企業界以及相關利益團體的合作與共同努力至關重要。隨著整個私募股權市場逐漸成熟，更能吸引許多國內外的私募股權基金及國際級專業人才，進而提升整體市場的專業水準。私募股權基金對台灣企業的支持尤其關鍵，特別是在市場逆風的情況下，協助企業進行外部資源引入與營運策略聚焦，以應對市場的挑戰。