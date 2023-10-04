首次參賽就奪金！暨大附中「烏克蘭國際發明展」為國爭光

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不只亞運國手傳來披金戴銀好成績，國立暨大附中也以「客製化防詐騙系統」，參加「2023第19屆烏克蘭國際發明展暨發明競賽」，首次參賽就勇奪烏克蘭國際發明展金牌！

暨大附中4日指出，該校教師林淑芳跨校跨組指導社會組學生許敬崡、黃珏叡、黃子芸、黃敏華及台北市立大學邱于倢，以「客製化防詐騙系統」參加「2023第19屆烏克蘭國際發明展暨發明競賽」，首次參賽就榮獲金牌；校方表示，目前該系統已申請專利中，希望透過此次發明展參賽得獎，讓系統邁向商品化，阻止詐騙行為發生。

暨大指出，「烏克蘭國際發明展」是經濟部智慧財產局112年公告認定的「著名國際發明展」，由塞瓦斯托波爾市政府、經濟局主辦，今年有15個國家、300件作品參與競賽，暨大附中是台灣參賽隊伍中唯一的高中職團隊，初次參賽即勇奪金牌，不但領先國內眾多大學院校創發團隊，更以女性發明家團隊之姿，閃閃發光。

指導老師林淑芳說，長年來詐騙事件層出不窮，她本身就曾遇過購物詐騙，也聽過聽障人士被情感詐騙了很多辛苦錢，任何性別、年齡、學歷或家庭背景，都可能遭遇詐騙，許多詐騙更直接鎖定弱勢族群，如身心障礙者、年幼或年長者，尤其令人氣憤，所以她希望設計完善的防詐騙系統來制止詐騙歪風，補足現行制度下無法保護民眾的漏洞。

林淑芳表示，這群年輕的學子突破性別刻板印象，朝著女性發明家夢想邁進，是台灣性別平等硬實力的展現。她說，很開心這次師生本於關懷社會的初心，獲得評審團的肯定，激勵了師生繼續努力的決心，希望未來「客製化防詐騙系統」商品化後，將化為守護大眾的利器。

暨大附中校長黃方伯表示，林淑芳老師與團隊學生勇於挑戰，不斷提升參賽的難度，最後在國際大賽中奪金，相當值得肯定，未來暨大附中會持續在跨領域培養人才、創新教育上，全力以赴，盼再接再厲再奪佳績。