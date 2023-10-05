污水溝變生態樂園 為淡水河做一件事！

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連在地人都不一定知道！在淡水，有一條被稱為『米粉寮溪』的小溪。過去，米粉寮溪上游經常排放生活污水及污物，導致下游水質惡化，散發出難聞的氣味。儘管經過將捷集團推動的「米粉寮溪復育計畫」，這條溪流已經變成了魚蝦蛙蟹的樂園，但源頭問題仍未解決，給復育計畫帶來了限制。

將捷集團在淡水建立滬尾藝文休閒園區，從而發現了這條被污水污染的淡水河支流—『米粉寮溪』，滬尾藝文休閒園區重視綠的存量與永續，將生態復育視為己任，即便該河域不在經發局BOT案的合約範圍內，仍積極推動「米粉寮溪復育計畫」。此外，自2020年起，園區簽署響應《淡水河公約》，承擔起「為淡水河做一件事」的責任，旨在恢復從米粉寮溪到淡水河的美麗和生命力。然而，從規劃到開始整治，至今「米粉寮溪復育計畫」仍未解決源頭問題，復育條件受到限制。

與滬尾藝文休閒園區同樣重視生態及永續發展的新北市議員陳偉杰，於昨日(2日)邀請新北市政府水利局和環境保護局前往米粉寮溪實地勘察後，已請相關單位在兩周內先行清理水道上游垃圾，修剪樹枝和雜草，並在一個月內制定治理方案。此外，針對上游渠道的崩塌問題，應提供有效的攔截方案並鼓勵接管排放。

陳偉杰議員表示，米粉寮溪下游目前主要問題並非工業污染，而是需要公眾共同關注和解決的民生污水排放問題。儘管上游的接管率達85%，但仍有未完成接管的部分，導致汙染問題需要引起重視。民生污水排放不僅對生態環境不友善，還會不時地散發難聞氣味，引發居民抱怨，還可能影響到現在已經建立的生態環境。

目前「米粉寮溪復育計畫」連署活動已經超過300位民眾參加，今日(3日)立法委員洪孟楷、淡水區區長巫宗仁，以及米粉寮溪流域經過的各里里長，包含油車口里唐儷樺、新興里吳錦泉、沙崙里彭瑀筑、文化里彭梅香、正德里黃俊雄、水碓里孫麗明皆出席連署活動記者會表示支持！滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺呼籲，社區一起共同努力，確保這條美麗的溪流能夠持續維護，成為社區的寶貴資源。

一條河流總能夠顯現出一座城市的魅力，若持續推動「米粉寮溪復育計畫」，將有助於增強流域的「生態多樣性」，改善水質和環境條件，有助於恢復溪流的「生態平衡」，並提高整個「水生生態系統」的穩定性，確保『米粉寮溪』的「長期可持續性」，讓未來世代能享受到這一自然資源的美好，也為淡水河的潔淨盡一份努力。經由此計畫持續推動，希望這條曾經被遺忘的『米粉寮溪』，能夠自然復育，除了匯聚生機讓米粉寮溪成為魚蝦蛙蟹的生態樂園，拉近人與自然、人與人的距離，進而能夠讓城市舒活深呼吸。

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