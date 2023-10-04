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高利率時期拉長 歐美債息飆高

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高利率時期可能維持更久的市場預期升溫，令歐美債市4日湧現賣壓並推高債息，美國與德國10年期公債殖利率分別創下16年與12年新高。

美國10年期公債殖利率4日盤中一度攀抵4.884％，改寫2007年以來最高。30年期公債殖利率同樣徘徊在16年高點附近，稍早甚至一度衝破5％關卡。被視為歐元區基準債券的德國10年期公債殖利率同日盤中一舉升破3％，此為2011年以來首見。

全球債券殖利率同步上揚，主因是投資人對於利率維持高檔的擔憂加劇。

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