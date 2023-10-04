眾院議長麥卡錫慘遭逼宮 預計下周改選

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美國共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）上台9個月後慘遭罷免，讓國會再陷動盪，共和黨計劃最快在下周舉行議長選舉。

臨時議長暨共和黨籍眾院金融服務委員會主席麥克亨利（Patrick McHenry）表示，共和黨計劃10日討論麥卡錫的繼任人選，預計11日投票選舉新議長，在此之前眾院休會。

日前美國聯邦政府停擺迫在眉睫，麥卡錫與民主黨達成協議，讓美國政府躲過關門危機，不料卻引來共和黨強硬派和民主黨議員聯手逼宮，成為美國首位遭到罷免的議長。

眾院3日以216票對210票，通過麥卡錫的宿敵、共和黨極右派眾議員蓋茨 (Matt Gaetz) 提出的罷免案，在8名共和黨議員和208位民主黨議員聯手之下，成功罷免麥卡錫，創下美國史上首例。

外界密切關注眾院新領袖人選，眾院迫切需要一位能讓議員團結的新議長。麥卡錫在1月經過15輪投票才坐上大位，上任僅9個月就被趕下台。麥卡錫表示無意再競選議長。

共和黨可能接替麥卡錫的提名人選，呼聲最高的是共和黨第二號人物、眾院多數黨領袖史卡利斯（Steve Scalise）。史卡利斯正在接受血癌治療，他尚未表態角逐議長意願，但被問及是否有意出任議長時，他表示覺得身體狀況不錯。

共和黨其他可能投入議長選舉的人選還有眾議院多數黨黨鞭、明尼蘇達州眾議員艾默（Tom Emmer）、眾議院司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）、共和黨研究委員會主席赫恩（Kevin Hern），以及對麥卡錫投下支持票的保守派德州眾議員羅伊（Chip Roy）。

民主黨預料推舉眾院少數黨領袖、年初競選議長失利的傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）出馬。

美國國會9月30日緊急批准一項臨時撥款法案，讓政府得以維持運作至11月17日。新任眾院議長勢必得再面臨相同問題，還得應付拜登內閣與參院的援助烏克蘭壓力。