美9月ADP低預期 美債殖利率下滑 台指期夜盤小彈

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國9月ADP就業人數僅增加8.9萬人，遠低於市場預期，顯示勞動力市場降溫，美元指數走跌，美國10年期公債殖利率也在衝破4.8％後回落，而ISM服務業採購經理人指數則為53.6，符合市場預期，美股四大指數4日集體開高，那斯達克、費半指數相對強勁，台指期夜盤上漲41點，暫報16,286點。

美國重要經濟數據陸續公布，有「小非農」之稱的ADP就業人數8.9萬人，遠低於預期的15萬人及前值的17.7萬人；另外，ISM服務業採購經理人指數為53.6點，與市場預期相符，且略低於前值的54.5。

美股就業數據顯示緊俏的就業市場可能正在放緩中，給予美國聯準會（Fed）停止升息的動機，市場縮口氣，美國10年期公債殖利率4日最高衝上約4.81％、觸及16年來高點後自高點回落，目前小幅回檔0.65％，美元指數也跌落至107之下。

台灣期交所內的美股三大指數同步走揚，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲17點、14.75點與116點；英國富時100期貨則是下挫36點，暫報7,471點。

統一期貨表示，台股進入16,200點整數大關保衛戰，台指期4日走弱，月線下彎進入半年線之下，整體盤勢偏空，後續建議投資人可觀察於頸線位置，買盤能否守穩並支撐台股，若賣壓仍持續湧現、跌破頸線，則須留意台股中長期會否轉向震盪偏空格局。