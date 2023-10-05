釜山影展開幕 周潤發獲頒亞洲電影人獎

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釜山國際影展今天晚間在海雲台電影殿堂舉行開幕儀式，由韓國演員朴恩斌擔綱主持，在影壇耕耘50載的港星周潤發獲頒年度亞洲電影人獎，周潤發還在台上用韓語直喊「好開心」。

為期10天的釜山影展晚間揭開序幕，繼去年梁朝偉訪韓獲頒亞洲電影人獎後，香港影帝周潤發今年也以亞洲電影人獎得主身分來到釜山參與這項電影界盛事，這次影展同樣也準備系列經典電影放映，包括「臥虎藏龍」、「英雄本色」及今年上映的新片「別叫我『賭神』」。

代表頒獎的宋康昊帶著崇拜之情稱呼周潤發為「偶像」、「大銀幕上的超級英雄」，對周潤發50年來在影壇耕耘成果表達由衷敬佩，主辦方還請到演員劉德華、導演許鞍華、李安、朴贊郁、賈樟柯錄製道賀影片。

周潤發發表得獎感言時特別感謝妻子陳薈蓮數十年來的大力支持，讓他能毫無後顧之憂的在演員路上持續向前邁進。致詞完後，周潤發突然招手將翻譯叫到台中央，在全場一頭霧水之中將獎座塞到翻譯手中，拿出手機與全場自拍，還俏皮地用韓語催促「快點快點、沒時間了」，展現親民魅力。

今天開幕式原定由演員李帝勳與朴恩斌搭檔主持，但李帝勳日前突因腹痛就醫，診斷罹患缺血性大腸炎而無法出席，緊急改由朴恩斌獨挑大梁，這也是釜山影展開辦以來首次採單人主持開幕。

此外，今年影展還有一個特別之處。因影展執行委員會委員長懸缺至今，主辦方今晚特別邀請到由資深演員宋康昊代表東道主接待來自各國電影人，紅毯星光熠熠，包括范冰冰、宮澤理惠，以及名導是枝裕和、濱口竜介（濱口龍介）、岩井俊二，還有主演台灣電影「莎莉」的演員劉品言也與導演練建宏一同出席。

今年釜山影展開幕片選擇放映韓國導演張建宰作品「因為討厭韓國」，消息剛釋出時引起輿論譁然，部分意見認為在韓國舉辦的影展選擇對韓國帶有負面印象的電影當開幕片欠妥。

影展執行委員會委員長職務代理人南東哲（音譯）今天在記者會上說明，「因為討厭韓國」講述的不只是韓國的故事，每個人都有可能因各種原因，討厭自己出生的國家，「相信能引起許多國家觀眾共鳴」，並表示隨著韓流盛行，可能也有人對韓國抱有不現實的幻想，「這不分國內外，我們不只要討論好的一面，也要看看不好的一面」。

導演張建宰則希望觀眾不要因為情緒強烈的標題，而對電影帶有成見，「重點是這些角色為什麼有這樣的想法、為什麼做出了這樣的決定」，並強調這部電影並不是要做出特定立場的判斷，而是希望人們可以真正正視這個社會為何會如此疲累、徹底探討青年問題的根源。

「因為討厭韓國」改編自韓國作家張康明2017年出版的同名小說，講述一名韓國年輕女孩因覺得在韓國生活看不到希望，決定隻身前往紐西蘭尋找新人生的故事。

今年影展於10月4日至13日在位於釜山海雲台的電影殿堂及周邊電影院舉行，共將放映來自69國的209部電影，包括今年入選亞洲之窗的「少男少女」、「莎莉」，以及入圍超廣角短片競賽單元的「回收場的夏天」等台灣作品。

導演許立達自編自導、聯手金獎團隊打造的「少男少女」，以及新銳導演練建宏的首部劇情長片「莎莉」在這次影展中全球首映；金穗獎得主陳浩維導演的公視學生劇展作品「回收場的夏天」則是今年唯一入圍廣角鏡競賽單元的台灣作品。