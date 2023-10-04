北市愛心卡範圍再擴大 10月起可搭復康巴士及貓空纜車

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台北市政府持續擴大愛心卡使用範圍至小型復康巴士，自10月1日起，台北市身心障礙者持愛心卡，點數使用範圍可擴及台北市貓空纜車及台北市身心障礙者小型復康巴士；台北市社會局長姚淑文表示，社會局每年投入預算超過2.6億，攜手台北市公共運輸處及台北捷運公司共同提升身心障礙者使用愛心卡效益，鼓勵身心障礙者社會參與，降低外出經濟負擔。

北市社會局與公共運輸處及北捷公司逐年規劃擴大愛心卡點數使用範圍，從大台北地區公車、雙層觀光巴士、敬老愛心計程車等交通運具，2021年1月起擴大至「台北捷運沿線」，2023年3月起開放使用「YouBike」， 2023年4月起因應計程車費率調漲，搭乘敬老愛心計程車補助提高到每趟65點。

北市社會局指出，另為便利北北基桃生活圈，2023年7月1日起擴大使用於「台鐵」、2023年8月1日起擴大使用於淡海輕軌及安坑輕軌，以愛心卡串聯台北市大眾交通運輸網絡，進一步擴大使用於復康巴士，使不同障礙等級的身心障礙者，均有機會使用愛心卡搭乘交通工具，在行的選擇上更為多元，促進身心障礙者的行動權益。

姚淑文表示，自本月1日起，搭乘台北市小型復康巴士單趟服務費用高於85元時，最高可扣抵65元，而台北市共有328輛小型復康巴士，每年可提供身心障礙者66萬至68萬趟次點到點的交通服務，提升身心障礙者使用愛心卡效益，另貓空纜車在既有50元票價優惠後使用愛心卡，亦可再扣抵50元。

北市社會局貼心提醒使用者，愛心卡僅限本人使用，每月有480點的補助，每6個月需至台北市各區公所、台北捷運全線各站查詢機或有儲值服務之便利商店辦理展期一次，延長票卡使用效期六個月，以保障自身權益。