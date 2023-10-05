新北產經大學 名師雲集 學費優惠 報名從速

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「數位行銷暨轉型戰略班」「淨零碳排企業永續班」「開拓國際市場實戰班」火熱招生中！

今年度新北市政府主辦的企業產經大學，是歷屆以來師資陣容最堅強的一次，台灣新東向全球產學研聯盟協進會為執行單位，在成立一週年之際，針對雙軌轉型「Digital-Marketing」＆「ESG」 規範與實例，及新東向－國際拓展新東向，結合產、官、學、研 的大師舉辦的課程。

官：數位發展部數位產業署－呂正華署長, 資策會數位轉型研究院－周樹林策略長，美國各州在台辦事處協會ASOA－嚴樹芬會長

產：新東向聯盟－鄭宗宜秘書長，Nasdaq－陳淑敏副總監，MVGX(Meta Verse Green Exchange)創始人－Gabriel Wong ， KPMG安侯企業管理顧問 －李鑑剛副總經理，立恩威國際認證－謝振瑋總經理，SGS－呂冠霖經理

學：政治大學－謝明華教授

研：中華經濟研究院－王健全副院長，台灣綜合研究院－蘇翰邦副院長，商業發展研究院國際數位商業研究所－戴凡真所長

新北市政府對於企業發展的承諾得以充分體現，此舉也展現了其積極因應疫情變革的決心，為企業提供了實質支持和引導，共同邁向更為環保永續且具有全球競爭力的未來。我們期待透過這些努力，見證更多新北市中小企業在激烈的市場競爭中蓬勃發展。

為了提供更具價值的教學內容，我們特別邀請了數位發展部數位產業署呂正華署長，為我們開啟「數位行銷暨轉型戰略班」的序幕，分享數位轉型的實例和應用，此班級結合了最前沿的數位行銷策略和企業轉型的實戰經驗，旨在幫助企業領袖們快速掌握數位行銷的核心原則，並將其運用於企業的經營策略中，助力企業迎接數位化挑戰。

「淨零碳排企業永續班」重磅邀請MVGX新加坡元宇宙綠色交易所Gabriel Wong創辦人，將提供學員們最新的低碳排放策略和歐盟CBAM規範，並透過案例研究和實際操作及交易實務，幫助企業有效實現淨零碳排的目標，打造低碳未來。

「開拓國際市場實戰班」將通過理論與實踐相結合的方式，向企業提供涵蓋各方面的培訓，幫助學員們了解國際市場的運作機制以及成功開拓市場的關鍵因素，助企業瞄準國際舞台。每個班別講師陣容皆來自產業、學術和研究單位，將為參與者帶來豐富的知識和經驗分享。

現在就加入新北市政府舉辦的課程，一同開啟未來，邁向國際市場！新北市政府期待為您的企業發展提供實質的支持與引導。敬請踴躍報名參加我們的三大精品課程，一同共創更環保永續、具全球競爭力的未來！

只要是領有新北市政府核發的公司登記、商業登記或工廠登記的公司行號負責人、主管，或本市市民且為企業推薦之中高階主管皆可報名參加，報名費用只需2,000元。報名通道即日起開放，名額有限，歡迎有興趣的企業踴躍報名參加！相關課程資訊可於新北市政府經濟發展局網站查詢。「新北市政府經濟發展局廣告」

報名連結：https://forms.gle/d9v6BeV9scTrBKQu5