小犬襲台 截至22時仍有逾7200戶停電

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中颱「小犬」步步進逼台灣，截至今（4）晚10時，仍有7,239 戶停電，後續復電程序，將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後是一般用戶。

台電表示，颱風小犬持續靠近，已全力戒備嚴防強風豪雨可能帶來的災害，全台總計已逾7千人次進行防颱整備作業，如遇災情引發停電，將隨時視風雨情況出動搶修。此外，因應颱風來襲，核三廠將採取相關預防性措施，自主降載解聯，水力電廠也已進行調節性放水，確保電廠運營穩定。

台電表示，面對颱風即將來襲，台電盤點人力及設備資源進行防颱整備，也備妥搶修車輛和各類搶修機具，搶修人力將視災情狀況隨時調整。此次小犬颱風襲台，東半部及高屏地區恐首當其衝，台電已於恆春服務所成立「前進指揮所」，指派主管進駐指揮，必要時將啟動跨區處支援機制，動員最大能量投入搶修，以縮短復電時間。

台電說明，因應颱風來襲，核三廠已根據電廠運轉規範的「颱風期間運轉方案」，依實際風速與電源狀況，採取相關預防性措施，並在今天下午陸續進行機組降載解聯，過程不影響廠外環境與民眾安全；針對水力電廠，也與水利署密切合作，進行水庫發電放水調節，曾文及石門水庫均在滿水位，亦已操作放水以預留蓄洪空間，後續操作策略擬視降雨情形及水庫水位，與水利署滾動檢討。

台電強調，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快為民來電，復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修。不過搶修進度仍會受交通路況及風雨情況等影響，遇到停電狀況請民眾多多體諒。

台電呼籲民眾加強防颱，例如加強固定招牌看板、取下懸掛物，如遇電線掉落與外露，請勿碰觸並立即通知台電處理；另外，針對如有抽水站等不能停電的相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備之用戶，請及早自備發電機或不斷電設備。

台電提醒民眾，若發生停電事故，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。