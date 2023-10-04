台北國際咖啡節登場 集結咖啡烘焙大師展現多樣風味

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台北市商業處輔導台灣咖啡協會於本月1日至11月15日以「咖啡之友- Coffee Dear Friends」為主題，辦理「2023台北國際咖啡節」，集結3位日本知名烘焙大師，與12家台北市精品咖啡館烘焙大師，共同烘焙印尼、越南及阿爾及利亞等十多個產國的咖啡豆，以多元風味帶領民眾拓展國際觀。

台北市商業處長高振源表示，台灣的咖啡消費市場龐大，根據國際咖啡組織統計，台灣咖啡市場年產值約800億元，一年喝掉28.5億杯咖啡，平均每人喝掉約200杯咖啡，而作為台灣咖啡文化的台北市，曾經被英美媒體評選為全球6大咖啡城市之一，更是亞洲唯一入選的城市，。

他指出，根據財政部統計，今年咖啡館亦持續擴大，截至7月底，全台已達4437間咖啡館，其中台北達965間，占全台22％居首，冠居全國，台北市府為推廣咖啡產業，自2018年起透過補助協助台灣咖啡協會共同推廣咖啡產業發展，自行辦理咖啡系列產業活動，如課程講座、創意手沖競賽、嘉年華及咖啡文化節等，今年更透過「咖啡之友」掛耳包禮盒及跑店集點活動，結合在地店家、國際咖啡業者共同參與，促進產業蓬勃發展，營造出台北咖啡城市風貌。

台灣咖啡協會常務理事曾寧春表示，咖啡讓城市變得更友善，也讓人與人之間產生美好的互動與邂逅，希望透過本年度「咖啡之友」的獨立咖啡業者共同合作之咖啡禮包，同時推出不同講座主題，透過講師帶領民眾一同提升對咖啡知識的了解。

他說，今年特別與13家咖啡館合作，辦理集點卡九宮格活動，民眾自即日起至11月15日至合作店家領取集點卡，並於咖啡館內消費指定飲品，即可獲得印章，當九宮格集滿2條線，即可參與11月15日之抽獎活動，有機會抽到今年度限量之咖啡禮包及咖啡相關產品，引領民眾重新認識生活周遭的咖啡館，成為社區商圈的交流新契機。