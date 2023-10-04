選自己滿意的打！ 南投縣跟進公告流感疫苗廠牌

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安心打！南投縣衛生局為使民眾能夠安心接種疫苗，4日宣布各流感疫苗施打的合約醫療院所與衛生局，應在院所門診、校園、社區明顯處，包括門口、掛號區、公布欄等處，公告「當日接種疫苗廠牌」，讓民眾有疫苗選擇權。

全國公費流感疫苗已經在2日開打，由於外界對今年公費疫苗首度納入「高端」有所疑慮，甚至有民眾出現「躲打潮」，甚至許多民眾接種前還要詢問廠牌才決定打或不打，對此台中市3日率先要求各施打疫苗單位，必須公開揭示施打的疫苗廠牌，提供民眾選擇，台北、新北、桃園及基隆市、新竹縣、雲林縣等6縣市決定跟進，南投縣政府今天也決定尊重民眾打疫苗意願，實施揭示疫苗廠牌措施。

南投縣衛生局長陳南松指出，10月已進入流感、呼吸道融合病毒感染（RVS）、新冠肺炎等上呼吸道病毒之流行期，其中公費流感疫苗並已於10月2日在104家合約醫療院所開打，今年除了國光、賽諾菲、東洋外，新增高端疫苗，其中國光和高端僅提供3歲以上民眾接種，賽諾菲和東洋藥廠則提供6個月以上民眾接種。

陳南松指出，由於流感病毒傳染力強，感染後容易併發重症的心肌炎、腦炎、肺炎等疾病，嚴重時造成死亡，但如果接種流感疫苗，一般人保護力可達80％-90％，對長者則降低60％嚴重性併發症及減少80％死亡率，考量秋冬季為流感高峰期，接種疫苗後至少須經2週才能產生保護力，呼籲長者及高風險族群，盡速前往接種。

由於今年同步開放肺炎鏈球菌疫苗及COVID-19（XBB.1.5、Novavax）新冠疫苗接種，對此陳南松表示，流感疫苗可與其他疫苗同時接種於身體不同部位，也可間隔任何時間接種其他疫苗；3種疫苗可同時接種不同部位（同1手臂接種兩種疫苗建議距離至少2.5公分）或間隔任何時間接種即可。