丹麥家具品牌Fritz Hansen開2新店 呈現北歐設計美學

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1872年成立於丹麥的家具品牌Fritz Hansen將北歐美學DNA與台灣在地城市連結，在北、中、南3地結合當地城市風景，打造沉浸式體驗空間。為了擴大沉浸值與體驗 Fritz Hansen 的美學精髓，台北品牌形象店10月迎來全新改裝，並開設台南與高雄全新品牌形象店，將最新作品與空間美學原汁原味從丹麥引進，讓賓客親自體會每項家飾品的獨特魅力。

除了店內空間煥然一新，Fritz Hansen於10月將從丹麥引進多款新品，包括極簡主義大師 Piero Lissoni 設計的 Alphabet 沙發系列，結合義大利織品品牌 Dedar 的Karakorum布料，柔軟包覆的新布料能完美平衡沙發量體，令人彷彿融入其擁抱中享受自然放鬆。

對細節一絲不苟的大師Poul Kjærholm，將他對於材質、比例的極致要求展現在PK15單椅上，這是他畢生集其大成之作，有兩種材質和不同坐墊提供選擇。

簡約輕盈的 PK4休閒單椅是Poul Kjærholm 當年為了家人與好友特別製作，使用了極為輕巧摩登的7根鋼管與旗繩造就出劃時代的創新設計。如今這張誕生於1952年的單椅成為 PK Collection 裡的重要一員，具有穿透的輕盈感，坐起來又輕鬆愜意。

1946年誕生的熱塑曲木搖搖馬Rocking Horse，將雕塑藝術性和領先設計業界的工藝革命相互結合，正是有這項技術為未來鋪路，引發了 Ant 螞蟻椅和「 Series 7」 7 號椅的誕生，在它討喜的造型下，更具有里程碑的意義。至於奠定了丹麥設計美學，甚至以其設計影響了全世界的 Arne Jacobsen，在 Fritz Hanse 專門店裡將可欣賞這位大師的經典之作。

從 1952 年推出就造成轟動、最具標誌性的Ant螞蟻椅，下收腰線造型令人過目難忘，它一體成型的椅背和椅座是當年前所未見的創舉，升級訂製版本由9層實木木皮積層高溫加壓製成，2023 年更多了前包覆布料的版本，這是 Fritz Hansen 織品和技術研發團隊堅持不懈的實驗的創新成果，不但突出 Ant的經典設計曲線，同時增添了更豐富的色彩與織品溫暖感。

曾於展覽中獲得大獎並以此命名的Grand Prix椅，推出至今近60個年頭，仍以雕塑般吸睛身形，以及能降低周遭干擾令人安心休憩的Egg蛋椅，以及一樣深獲各界喜愛的Swan天鵝椅和可能是家具史上最受歡迎、最暢銷的 Series 7（7 號椅），都是 Arne Jacobsen 與 Fritz Hansen 攜手的跨世紀經典傑作。未來都有機會在台灣的3家形象店現身。