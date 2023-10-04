搶攻國慶商機 遠百12店周年慶目標135億元 拚成長5％

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搶攻國慶商機，各大百貨周年慶本周陸續登場、火力全開；板橋大遠百周年慶預購10月7日提前開打，搶攻雙十連假帶來的消費人潮，力拼周年慶業績突破27.5億元；看好精品、化妝品成長動能，即使少了寶慶店(原地重建)，今年遠百全省12店周年慶，將創造135億元業績，與去年128億元相比，力拼5％成長。

去年5月新冠疫情全台大爆發，隨防疫降級、國門解封，今年上半年各大百貨公司都迎來報復性的消費人潮，遠百精品、化妝品、餐飲等業績最好，帶動1至6月整體業績，遠百全台周年慶目標135億元，全年可維持兩位數年增成長，目標力拼600多億元。

板橋大遠百表示，趕在週年慶之前擴大精品櫃位，除調整化妝品櫃位外，也引進不少新櫃品牌，包括TUDOR、AESOP等精品新櫃，以及化妝品新增TOM FORD、Helena Rubinstein等生力軍。

解封後，百貨權威人士也觀察到，化妝品不再是周年慶火車頭，對有精品的百貨公司來說，精品躍為周年慶的主力部隊，即使國境開放，精品專櫃坪數仍持續擴大，業績也維持雙位數成長；若少了精品專櫃，百貨公司周年慶才會以化妝品、保養品為主力，搭配餐飲帶動成長，仍能創造一定的業績流量。

不過，百貨權威人士警示， 台灣8 月外銷訂單連12黑、景氣燈號也亮出連續10顆代表低迷的藍燈，法人狂砍台股，指數跌到1萬6273點，當外銷不好一段時間，就會影響內需消費，坦言「今年周年慶大家會做得非常辛苦」。

不論景氣如何，百貨周年慶卯足全力給優惠；板橋大遠百今年周年慶預購，祭出最強優惠搶攻商機，全館化妝品9折起、內睡衣8折起，百貨服飾7折起；化妝品、內睡衣單筆滿2000元送200元，促銷期間內單筆滿1萬元再加送200元，還與13家銀行聯手加碼回饋。