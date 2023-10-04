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菲船隻再闖仁愛礁 中國海警：全程跟監、有效規制

  • 中時即時 李文輝
菲律賓再闖仁愛礁，中國海警規制。（網易資料照）
菲律賓再闖仁愛礁，中國海警規制。（網易資料照）

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大陸央視新聞4日晚間報導，中國海警局新聞發言人甘羽表示，10月4日，菲2艘運補船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，堅決反對菲方向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。 據月前陸媒報導，南海爭議再度成為國際社會關注的熱點話題。菲律賓方面被曝正在對仁愛礁進行大規模加固工程，這一舉動引發了各方的強烈反應。仁愛礁位於南海的黃岩島附近，是中國和菲律賓之間存在爭議的島嶼之一。菲律賓的加固工程給南海爭議局勢蒙上了一層陰影，讓人擔憂著這一地區的穩定與和平。 據報導，菲律賓艦艇使用了大量沙石和水泥等建築材料，對仁愛礁進行了大規模加固，形成了可供軍艦停靠的碼頭和供水設施。這些加固工程的規模之大令人瞠目結舌，顯示出菲律賓方面在南海問題上的決心和野心。加固工程未經過中國政府的同意，違反了國際法和地區的和平穩定共識。這使得南海爭議再次聚焦在國際社會的視線中。 南海爭議在國際社會中一直備受關注，各國對於該地區的爭議島嶼持有不同的立場。中國堅持主權立場，認為南海諸島及其附屬島嶼是中國的固有領土。菲律賓則主張對仁愛礁的主權，並試圖將其作為對中國的挑釁。加固工程的進行進一步加劇了兩國之間的矛盾和分歧，形成了南海爭議的新焦點。 南海一直是一個承載著地緣政治和海洋資源爭奪的熱土。該地區有著豐富的石油、天然氣和漁業資源，對於沿岸國家來說具有重大戰略和經濟意義。然而，隨著各國的漁業和資源勘探不斷增加，南海爭議逐漸升級，安全風險也日益突顯。菲律賓艦艇對仁愛礁的加固，無疑加劇了該地區的緊張氛圍，使得南海爭議再次成為國際輿論關注的焦點。

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