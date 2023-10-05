建築大師隈研吾：低成本才是建築的核心課題

低成本或許是泡沫經濟崩壞後，建築的最大課題。工業化社會中，建築是引領經濟的動力，建設業界、設計業界在某種意義上，是能自詡為工業化社會的統帥而得意傲慢。特別是在第二次世界大戰後的日本，建設業界與政治家成為命運共同體，合力打"造箱物"*1 ，活化經濟，創造工作機會，維持社會的運轉。無論建築還是建築師，某種意義上是可以驕矜自大的。當時花錢在建築上，投入鉅款是社會的「正義」。

然而在泡沫經濟崩壞後，上述體制的問題一口氣暴露。建築就只是浪費稅金，被認定是破壞環境的元凶。取代自民黨得到政權的民主黨，打出「從混凝土到人」的口號，批評至今由建設業領軍的戰後體制。「反建築」的氛圍轉化成「低成本」，具體加諸於一個又一個的建設計畫上。「低成本」等同於時代之聲，在這聲「低成本」的背後，是社會在工業化終結後，迷失未來方向的深切苦惱。我身為建築師與上一個世代的差異，興許就是對低成本的看法。我認為接續工業化環境的時代，此時最大的主題應該是低成本。換句話說，環境這個主題，以低成本的形式，被投影到建築的世界。我決定與之正面交鋒，放聲談論低成本。或許我是第一個將低成本視為主題的建築師。

我們不能輕視「請降低成本」的聲音。登米能樂堂的二十年後，最終由我們協助設計的國立競技場（二〇一九），競圖時最大的主題也是「低成本。」在最初競圖獲選的扎哈．哈蒂，其設計案被廢止的最大原因也是超出預算，扎哈受到批評，所費成本是當初預算一千三百億的二、三倍。超出預算不單是實務上的問題，更意味著她的方案，根本未能理解這個時代的本質，與生活在這個時代的人們的心情。

扎哈的設計案廢止後，舉行了第二次競圖，在不得超出成本與必須確保進度下，以設計施工同時進行為前提。投標的兩個設計案，都提出了比給定的預算更低的報價。我在登米學到的低成本智慧，在外苑森林的低成本建設計畫中，也發揮極大的作用。

*1 在日文中指國家、地方政府等主導興建的各類公共建築，使用箱物一詞時帶有批判意涵，常被指稱那些蓋好後卻未被好好利用的蚊子館。