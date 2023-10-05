從斷捨離開始金錢整理 你也可以告別低薪焦慮

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開口借錢前，先審視自己的財務

我的第一筆債務不是大學學貸，而是從小到大積欠姊姊的錢，前前後後也累積了10幾萬元。年輕時不懂事，時常還沒找到下份打工就輕易裸辭，加上有段期間準備轉學考，所以沒有工作時都是先跟姊姊借錢來紓困。

我是家裡排行年紀最小的，養成了一個非常不好的習慣，就是每當手頭緊時，就會開口向家人借，有了幾次的借貸經驗後，不知不覺就會延續這種壞習慣，也讓債務越積越多。初踏入職場，身上的債務已經快累積到30萬了。

之後找了一間在台灣頗知名的服飾公司，擔任服飾的圖案設計師，月薪3萬2千元，進公司沒多久後，我的電腦桌布換上了一張六本木的街景照，提醒自己未來去日本工作的可能性。

當家人和我以為，終於有個看似穩定的大公司，可以讓我定下心來好好的累積工作經驗，並且專心還那筆30萬的債務時，心裡想去日本工作的種子竟莫名萌芽了。轉捩點是朋友因工作不順心，想要逃離職場去日本念語言學校，問我要不要再去日本生活一次。

我心想，這是一個好機會，畢竟上次留學是一個人去，這次如果有個伴或許會有不一樣的感受。於是我跟朋友表明自己的存款狀況，朋友說他可以先借我25萬元左右，到日本找到工作後再慢慢還他，因此我的債務又增添一筆不小數字。

當然在借錢之前，必須評估自己能承受多大的風險，是否能準時還款以及釐清借貸利率問題。如果跟我一樣多數都是跟家人朋友借的，或許還能商量延後還款或是不計算利息；借錢後也要定期審視目前債務狀況，假設有生涯規畫要考慮離職，也得思考離職後是否能負擔這些債務。

人生中一定都會有借貸的行為產生，以前會認為身上有欠債是不好的事，但接觸越多投資理財的知識後才發現，原來許多有錢人之所以有錢，多數都是藉由貸款來增加資產累積的速度，不過前提是必須清楚資金運用方式和它可能帶來的風險。

［反思筆記］

◎不輕易裸辭，尤其有債務在身時，建議先找好工作再離職。

◎定期審視自己的債務狀況：每月需還款多少錢、還要還多久，以及離職後是否有辦法負擔。

負債55萬元，我為何還是很樂觀？

27歲到日本打工時，我的負債累積到了約55萬元。

那時還沒實際計算我到底欠了多少錢，不懂自己要天真爛漫到什麼程度才會醒悟，還辦了日本的信用卡以防自己臨時要買東西，結果愛上信用卡方便的分期付款功能，只要金額稍大的都可以線上分期，攤還下來每個月只要花少少的錢就能擁有那個東西。加上日本打工的月薪，被扣除的所得稅額沒有像一般日本上班族這麼多，所以平均月薪都有約6萬5千元台幣，對我來說是足夠在日本生活的。

但在異地工作的疲憊感是在台灣的好幾倍，所以又開始想要犒賞自己辛苦工作，這種心情很明顯地直接表現在購物和餐費上。雖然我不是個會購買昂貴物品的人，但小錢累積下來是很可怕的，當你沒有控制自己的購物欲望，也不清楚每個月的開銷狀況時，錢就是這樣一點一滴地從身邊溜走。

當沒有明確的目標時，就不會想去培養儲蓄習慣。儘管我積欠親友這麼多錢，還是沒有從中學習到，我現在擁有的事物其實大多數都是用錢堆疊出來的，譬如教育費、出國交換的存款證明、出國打工的預備金……我只會不斷地借錢來滿足自身需求，錯誤的觀念竟也伴隨我到29歲。

但累積了這麼多債務，心情卻意外平靜。

保持豁達樂觀的心情對於理財是有幫助的，我認為債務這件事終究得解決，就不去煩惱為何要借這麼多錢，過去一定有自己的理由，我選擇不糾結於過去發生的事情，因為我了解這樣對我並沒有太大幫助，重要的是現在和未來能做哪些事去改善。如果是可以解決的事，現在就不用太過煩惱。

［反思筆記］

◎月光族要留意信用卡分期付款功能，很容易就花超過自己每月能支付的金額，建議先以現金支付，慢慢改掉這個消費習慣。