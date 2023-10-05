試車報告》快背電跑 All-New CIVIC e：HEV

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本田全球戰略車款Honda CIVIC全球累積銷量逾2,750萬台，上市後更勇奪2022~2023日本年度性能車大獎。新世代CIVIC一大進化即是採台灣本田配合原廠策略迅予進口，正是這次試駕新車。

再次試駕本田CIVIC，已經換成進口車身份，且又是嶄新世代。靜態拍照有較多時間細細觀賞此車，全新CIVIC e:HEV車長達到4,550mm，車格明顯放大，車頭以嶄新一體式蜂巢水箱護罩精心融合LED星鑽頭燈；緊致流暢鈑件則是從車側延伸至具擾流功能的尾廂，試駕車算是走很歐風的Fastback動感快背造型，流露特有轎跑氣勢。

採Fastback快背造型的All-new CIVIC e:HEV，屬性能轎跑定位。圖／于模珉

車內展現進口車高級感 懸浮螢幕形塑控台科技氣息

進入車內，第一感覺，這車真的很「Made In Japan」，處處展現精緻；駕駛座前10.2吋數位儀表，搭配9吋懸浮觸控螢幕及蜂巢出風口，形塑科技感十足的控台氣息，頂級裝備包括雙前電動座椅、無線Apple CarPlay、跑車化全景天窗、BOSE環繞音響附12支揚聲器全都屬標配，確有體現進口車的價值感。

試駕車標配無線Apple CarPlay。圖／于模珉

此外，也因全新CIVIC e:HEV軸距拉長至2,735mm，使得前後排座椅距離加大，後座為此更顯寬敞舒適。行李廂容積比前代大增32公升，總容積達452公升。試完新車，發現全新CIVIC e:HEV還標配有離開自動上鎖功能。

電驅雙動扭力達32.1公斤米 加速線性換檔律動輕盈

全新CIVIC e:HEV動力搭載2.0升Atkinson i-VTEC引擎，搭配雙馬達及PCU電控單元，最大馬力184匹，特別扭力高達32.1公斤米，開上公路，其雙馬達初速就介入，從起步至2000rpm轉速，全是強悍的32.1公斤米，已是純電車的加速架勢，甚至可說，此車加速性已然超越3.5升V6燃油引擎，除了加速線性，還有輕盈換檔的律動感，動力不僅源源不絕，而且感覺充滿駕馭樂趣。

底盤紮實車體剛性極佳 新世代Honda SENSING防患未然

試駕車以其性能轎跑定位，輪距有加寬，重心也降低，再配上235/40R18跑胎，高速試駕可以感受其底盤紮實度和優越車體剛性。車夠快，主被動安全也算看重，試駕車除了標配11具SRS氣囊，還採用新一代Honda SENSING，能夠同步監看三個車道、對向來車、夜間行人、自行車及摩托車，連前車圖像都顯示在10.2吋數位駕駛儀表之內。開車誠然在乎加速表現，但全盤掌握路況的安全篤定感才更重要。

基本規格表：

車型：All-new CIVIC e:HEV

動力型式：2.0升Atkinson引擎+雙電動馬達

最大馬力：184ps/5000~6000rpm

最大扭力：32.1kgm/0~2000rpm

電池型式：鋰電池

0~100km/h加速： 7.8秒

平均油耗： 23.7km/L

參考售價：139.9萬元