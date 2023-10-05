莊志成｜從三大房地產指標看房市

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房地產市場的趨勢，不管是對於投資人、還是對一般民眾而言，都是相當熱門的話題。一般民眾觀察房市趨勢時，大多仰賴下面幾種指標，包括：內政部公布的買賣移轉棟數、永慶房產集團公布的七大都會區房價漲跌數據、內政部住宅價格指數等等。民眾可以透過這些數據的起落，了解房市當下的枯榮。

但是除了上述幾種數據之外，還有其他三大房地產指標可以觀察。這些數據不僅反應了當前市場脈動，甚至還進一步揭露房市未來的走向。而這三大指標分別是：建造執照核發數量（建照量）、新屋開工數量（新屋開工量）和建物使用執照核發數量（使照量）。社會上大部分的經濟活動，離不開供需法則。透過觀察這三項指標的數據和相關變化，便能一窺房市未來的供給量、以及供給面的市場信心。

值得優先觀察的是建照量。建照量的多寡代表整體建商未來的推案量，也因此，透過觀察建照量的變化，能夠一窺建商對未來房市景氣的預判。舉例：倘若建商判斷未來房市景氣可能變差，建商很可能便會減少推案量；反之，倘若建商判斷房市未來有望蓬勃，很可能就會擴大推案量，因此帶動建照量的變化。

至於新屋開工量和使照量的數據，則代表未來房市的供給量。前者代表未來3-5年後的房屋供給，後者則代表房市近期的新增供給量。若是兩者數量出現走低狀況，代表房市未來供給量將萎縮變少；反之，兩者數據若雙雙走高，表示未來房屋市場的供給量可能迅速攀高。

觀察2019-2023年五年期間1-7月三項數據的變化，不難發現2021年的建照數量開始飆高，連兩年1-7月間建照量都飆至將近10萬筆的驚人紀錄。而新屋開工量和使照量也應聲衝高，雖然2023年1-7月的新屋開工量略微下降，但量能仍維持高檔，至於使照量直到2023年仍不斷攀高。但是建照到了2023年，卻較前一年同期減少將近14%。

這三項指標的變化揭示了什麼樣子的房市趨勢呢？在2021年，世界各國受到新冠肺炎疫情衝擊，紛紛採取量化寬鬆政策以刺激疲軟的經濟表現。這股熱錢迅速湧入台灣股市和房市，造成股市和房地產一波大漲。這波榮景也拉抬了建商對房市的信心，使得建照量迅速攀高、帶動之後新屋開工和使照的成長。

但隨著通膨壓力、升息措施接踵而來，以及台灣經濟表現放緩，2023年房市表現不再像過去兩年充滿激情，建商看淡未來房市發展，推案趨於保守。再加上過去兩年累積起來的巨額建照量仍餘波盪漾，使建商更加收緊今年的推案量，2023年1-7月的建照量甚至已低於2020年疫情爆發前同期的數量。

隨著新屋開工量、使照量仍處於相對高檔，未來房市將累積大量賣壓，再加上建商看淡未來房市發展，市場未來是否能順利去化，值得持續觀察。