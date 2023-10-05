美眾議長倒台 恐慌指數飆

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在位僅九個月的美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），3日遭同黨極右派聯手民主黨逼宮，成為美國史上首位被罷黜的眾院議長，麥卡錫已表態不再競選議長，眾院群龍無首引發市場對國會失能的疑慮。

美股三大指數3日全收黑，除華府政治危機籠罩，就業數據顯示勞動市場仍緊俏，聯準會可能得讓利率維持高檔也是主因。標普指數收在6月1日來新低；道瓊指數和那斯達克指數，均收在5月31日來最低點。美股科技巨頭均走跌，六大指標股（亞馬遜、特斯拉、微軟、Meta、谷歌、蘋果）單日蒸發1,867億美元。不過4日美股開盤小漲，台北時間21:45，道指漲0.06％，那指漲0.6％，標普500漲0.26％。

美國國會動盪4日也衝擊亞股，日經指數跌2.28％，韓國首爾綜合指數跌2.45％，台灣加權指數跌1.1％，香港恒生指數跌0.78％。

有「恐慌指數」之稱的CBOE波動指數（CBOE volatility index），4日觸及20.88點，為5月24日來新高。

美國眾院9月30日通過效期45天的臨時撥款法案，聯邦政府驚險躲過關門危機，但共和黨極右派領袖佛州眾議員蓋茲（Matt Gaetz），不滿麥卡錫向民主黨妥協，3日發起罷免動議。

表決結果以216票對210票的些微差距，將麥卡錫拉下眾院議長寶座，為美國有史以來首見。支持罷免麥卡錫的除了208位民主黨議員外，還包括8位倒戈相向的共和黨議員。

出身加州的麥卡錫，今年1月初歷經四天共15輪的投票，才終於打破164年來最長表決僵局坐上眾院議長寶座。但麥卡錫當上議長後不得不對黨內極右派讓步，允許一人即可提出「罷免動議」，埋下今日「被下台」的禍根，才在位269天的他，也成了美國史上任期第三短的眾院議長。

眾院因麥卡錫遭罷黜，至少有一周時間陷入群龍無首的局面，共和黨議員預定10月10日集會討論接替麥卡錫的人選，11日舉行新議長投票。目前由金融服務委員會主席麥亨利（Patrick McHenry）暫代臨時議長職務，直到選出繼任者。