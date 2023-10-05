最低工資的調整機制要有邏輯一點

行政院日前通過《最低工資法草案》，將送立法院審議，最低工資旨在保障勞工及其家庭生活基本需求，立法意旨甚好，盼望未來在立法院審議時，政府能諮諏善道，讓這部保障勞工的專法能發揮穩定台灣經濟的力量。

其實，最低工資與現行的基本工資無異，差別只在基本工資係以勞基法第21條為法源，相關審議辦法的法律位階較低，而最低工資法為一部專法，相關審議法制化，並設研究小組，法律位階較高，對勞工更有保障。

然而，不論今天的基本工資也好，來日的最低工資也罷，最重要的仍是工資的調幅須有邏輯，來日的最低工資如何調，尚待立法院審議，還不得而知，但近年基本工資調升算術，年年有創意，令人嘆為觀止，但就是找不出邏輯，好像是執政當局心中已有既定的調幅，最後只是選一些數據，組合一下，來合理化這個調幅。

遠的不提，就以110年10月發布111年基本工資調升5.21％為例，這個調幅是以8月主計總處預測110年的經濟成長率5.88％、109年10月至110年9月消費者物價（CPI）年增率平均數1.29％為基礎，前者乘以三分之二加上後者，即等於5.21％。

日前勞動部召開基本工資審議委員會發布113年基本工資調幅，這次參採的指標仍有經濟成長率、CPI，還加了CPI的特殊分類指數17項重要民生物資的漲幅，這次經濟成長率不是乘以三分之二，而是乘以二分之一，以權重的概念而言就是這次給的權重降低，至於為什麼降低權重，也沒有說法。更有趣的是，這兩個物價指數的取法，和過去也不一樣，CPI過往是取前一次調升參考月之後到本次調升前約為期一年的每月CPI年增率平均數，但本次則是取主計總處8月的預測數2.14％，而17項重要民生物資沒有預測數怎麼辦？就取1～8月平均年增率5.51％，然後，CPI給予權重三分之二、17項重要民生物資給予權重三分之一，再加上經濟成長預測值1.61％的二分之一，得出4.05％的調幅。

基本工資兩項重要的參考指標是經濟成長率和消費者物價漲幅，前者的思維是讓勞工分享經濟成長果實，後者意在避免通膨抵消勞工的購買力，以這兩個指標來調整基本工資很合邏輯。然而概念上合邏輯，落實到計算時，權重的取捨，參考期間的選擇、選實際數或預測數，政府每年的算法並不一致。經濟成長率有時給的權重三分之二，有時給二分之一，CPI有時用預測數，有時用實際數。至於實際數所參採的期間也不盡相同，如果把今年的算法用在去年，或把前年的算法用在今年，得出來的調幅有天壤之別，如此每年看似有邏輯的基本工資調升，就變得毫無邏輯可言。

如此沒有邏輯的基本工資調法，難怪工商團體會認為所謂基本工資審議委員會只是例行公事，基本工資都是「政治決定」，這樣的調法不只傷害全體產業，恐怕還會造成通膨。業者固然是站在自身利益考量這個問題，但我們也必須說，業者說的很有道理，像這幾年基本工資的調法，權重、參考資料期間、預測數、實際數都沒有個準則，豈不是坐實了業者所言，這只是個「政治決定」，最後只是拿各類指標來組合一下心中既定的目標調幅，而這些數據在基本工資調整裡並沒有發揮指標性作用，只是淪為傀儡而已。

統計有如指南針，是要讓船隻航行在正確的航道上，在調整基本工資這件事上，之所以要參考這些數據，也就是希望了解景氣的趨勢，以找出最適的調幅，然而要找出最適的調幅，勢必要有個公式，自不可以年年循不同的算法，循不同的權重。統計雖是指南針，但是如今年年不同的算法，形同在指南針外面放了一堆磁鐵，在磁鐵干擾下的指南針，還能指出正確方向，引領台灣這艘船航行在正確的航道上嗎？

我們百分之百贊同經濟成長果實要讓勞工分享，對於最弱勢的勞工，政府尤其該保護他們，不論從人性的關懷，或經濟學理皆然，亞當斯密（Adam Smith）雖然主張政府應減少對市場干預，但他認為當勞工與僱主對工資有爭議時，由於大環境對勞方不利，政府應站在勞工這一方，以使勞工至少能獲得維持基本生活的工資，甚至略有賸餘。然而，政府該如何介入，這不只是個政治問題，也是經濟問題，政府必須要有邏輯。

立法院即將審議最低工資法，至盼朝野立委能本於專業，讓最低工資未來的調升有邏輯點，如此非僅是勞工之福，也是台灣社會之福。