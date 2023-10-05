台幣下探32.5元 楊金龍：沒防線

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主要亞幣對美元升貶幅

新台幣一路走貶，從年初的29.7元價位，4日盤中貶破32.4元，逾七年新低。中央銀行總裁楊金龍強調，若市場太過「panic（恐慌）」，新台幣太激烈變動時，央行一定會進場調節（阻貶），全力維持新台幣的「相對穩定」，但「央行沒有防線」。

楊金龍4日赴立法院財委會進行業務報告，立委聚焦近期新台幣連續重貶，關切央行對新台幣是否有可忍受區間，甚至直指32.5元是「楊金龍防線」。楊金龍重申，新台幣沒有所謂「楊金龍防線」，匯率是由市場供需決定，且就貶值幅度來看，今年韓元、日圓、人民幣的貶幅更大，「我沒有任何防線」，但若覺得匯市偏離，新台幣很激烈變動時，央行一定會進場穩定匯率。

楊金龍上午話才剛說完，午後央行進場調節也馬上出重手，新台幣4日開盤續挫，外資擴大落跑，使新台幣早盤一舉跌32.4元價位至最低32.435元，創2016年6月30日以來盤中新低；但午後央行全力阻貶，終場直接豬羊變色、由貶轉升，收在32.325元，升值0.3分，總成交量18.835億美元。匯銀主管分析，以前波高點來看，新台幣在2015年8月曾貶至32.46元，新台幣逼近32.46元～32.5元區間，將是重要心理關卡，央行會跟著整體國際匯市變動做調節，將升貶幅維持在主要亞幣相對穩定的中間位置。

楊金龍指出，短期來看，從去年底至本月3日，新台幣貶值5.01％、人民幣貶5.04％、日圓貶11.8％、韓元貶6.99％，新台幣並非最弱，用一籃子貨幣來看，新台幣對其它貨幣仍是升值；長期來看，楊金龍指其2018年上任時，新台幣相較前一年貶值7.67％，同期間人民幣貶10.80％、日圓貶24.79％、韓元更貶25.66％，「當時亞幣競貶情況，比今年更劇烈」。

另央行進場阻貶，是否成為操縱匯率黑名單？楊金龍強調，美國財政部較介意買匯阻升，且美國認為市場由供需決定，各國央行有職責維護金融穩定，因此容許有阻貶空間。