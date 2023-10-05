明年降息？央行：先看通膨

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中央銀行第三季按兵不動、利率已「連二凍」，立委關心台灣明年有無機會降息。央行總裁楊金龍4日回應，全球升息循環接近尾聲，且台灣物價相較穩定，若其他國家升息告段落，「台灣應該不會例外」，但後續主要是看通膨，其次才是經濟成長率，至於明年是否降息，仍由經濟數據決定。

楊金龍赴立法院財委會進行施政報告，立委關注央行後續貨幣政策方向，9月沒有繼續升息，後續貨幣政策是持續緊縮或寬鬆，與景氣反彈力道有無相關，且明年有無降息的空間。楊金龍強調：「主要還是看通膨」，第一是看物價，其次是看國內經濟成長率表現；目前來看，美國聯準會（Fed）高利率可能維持久一點，市場普遍預期美國明年會降息，台灣則要看經濟數據而定。

對於「二次通膨」的問題，楊金龍表示，油價若又衝到每桶100美元，可能讓主要國家通膨降下來的速度更慢，甚至停留在高水準，但通膨率要再向上攀升到比過去更高，「那是不可能，只是會延緩下來的時間」。

楊金龍指出，美國將維持高利率一段時間，主要也是看通膨下來速度如何，若下降很緩慢，高利率維持期間就會拉長，國內是否降息，要看經濟預測，預測明年通膨率不會超過2％，「還是要看這些數字」，即通膨仍是最重要的關鍵。

據央行預估，明年消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率，分別續降為1.83％及1.73％，均低於2％的水準。楊金龍解析，主因是這波通膨情況很特殊，不是暫時性也不算是持久性通膨，應屬特殊性通膨，央行目前仍預測明年CPI可降至2％以下。

經濟成長率方面，楊金龍認為，第三季及第四季應該會好一點，目前央行下修全年成長率至1.46％，初步看今年應能「保一」，除非第四季經濟表現嚴重不如預期，才可能連1％都失守；相對來看，若成長優於預期，也可能高於1.5％，但整體仍有不確定性，特別是當前時間預測難度較高。