台幣9月續貶 壽險獲利相對樂觀

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新台幣9月再重貶1.3％，可望助攻壽險業獲利。新台幣已連六個月貶值，壽險6月開始連續三個月出現淨匯兌利益，預期9月受惠新台幣續貶，依舊可樂觀期待，估計前九月壽險累積稅前盈餘可逼近1,700億元。

但壽險業不敢大意，緊盯新台幣走勢，期待不要像去年第四季出現新台幣急升，大量匯損倒蝕獲利，則壽險今年全年獲利就可望超越去年1,719億元。

新台幣兌美元匯率從4月到9月已連貶六個月，共貶逾1.8元，貶幅約5.9％，4月到8月壽險業海外投資若完全未避險，匯兌利益高達近6,000億元，其中新台幣在6月、8月重貶逾1％，若未避險兩個月都有超過1,600億元的匯兌利益，9月新台幣再貶1.3％，應可望也有約1,600億元的未避險匯兌利益。

但台美利差仍大，傳統避險（CS）成本續飆高到4.8％，而壽險業大部分避險部位多為傳統避險，所幸外匯準備金新制已上路，減輕壽險提存外匯準備金的成本，加上新台幣貶值帶來的鉅額未避險匯兌利益，壽險業已連三月有淨匯兌利益，累積從6月至8月淨匯兌利益共有464億元，預估9月仍可望維持正的淨匯兌利益，為9月壽險獲利帶來支撐。

新台幣貶值加上6月、7月股利收入入帳，及股票資本利得實現，壽險業獲利已從6月開始轉正，連續兩個月單月賺超過600億元，8月雖沒股利收入，但因新台幣貶值1.35％，單月稅前獲利仍持穩在262億元，預估9月有望維持約250億元的稅前獲利。

壽險業者強調，新台幣貶值時若打開避險部位會有較多匯兌利益，但走勢仍充滿不確定性且很難預測，不敢貿然打開，避險比率仍維持7成，就怕上個月貶值、下個月就反轉，加上債券殖利率在高檔，可實現資本利得不多，因此保守看待第四季獲利。